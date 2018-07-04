Договор о передаче осужденных подписали Казахстан и ОАЭ

Новости 76 0

Астана. 4 июля. КазТАГ – Договор о передаче осужденных подписали Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщает пресс-служба главы государства.

«По итогам официального визита шейха (Абу-Даби – КазТАГ) Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна были подписаны следующие двусторонние документы: договор между РК и ОАЭ о передаче осужденных лиц; соглашение о сотрудничестве в сфере культуры между министерством культуры и спорта РК и министерством культуры и развития знаний ОАЭ; меморандум о сотрудничестве между министерством информации и коммуникаций РК и Международным центром по дерадикализации «Сауаб», — сообщили в среду в Акорде по итогам встречи президента РК Нурсултана Назарбаева с наследным принцем Абу-Даби З. аль-Нахаяном.

Напомним, как сообщалось ранее, глава государства принял шейха Абу-Даби З. аль-Нахаяна в Акорде. Гость из ОАЭ прибыл в Казахстан на празднование 20-летия Астаны.

Похожие материалы:

  1. Назарбаев принял наследного принца Абу-Даби в Акорде
  2. Казахстан ратифицировал соглашение с КНР о строительстве селезащитной плотины на реке Хоргос
  3. Казахстан и Оман подписали соглашение о взаимном освобождении от визовых требований
  4. Шымкентский и китайский нефтеперерабатывающий заводы стали побратимами
  5. Информацию об осужденных, вскрывших себе животы в СИЗО Караганды, опровергли в КУИС

Новости партнеров

Загрузка...