Договор о передаче осужденных подписали Казахстан и ОАЭ

Астана. 4 июля. КазТАГ – Договор о передаче осужденных подписали Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщает пресс-служба главы государства.

«По итогам официального визита шейха (Абу-Даби – КазТАГ) Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна были подписаны следующие двусторонние документы: договор между РК и ОАЭ о передаче осужденных лиц; соглашение о сотрудничестве в сфере культуры между министерством культуры и спорта РК и министерством культуры и развития знаний ОАЭ; меморандум о сотрудничестве между министерством информации и коммуникаций РК и Международным центром по дерадикализации «Сауаб», — сообщили в среду в Акорде по итогам встречи президента РК Нурсултана Назарбаева с наследным принцем Абу-Даби З. аль-Нахаяном.

Напомним, как сообщалось ранее, глава государства принял шейха Абу-Даби З. аль-Нахаяна в Акорде. Гость из ОАЭ прибыл в Казахстан на празднование 20-летия Астаны.