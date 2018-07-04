Назарбаев принял наследного принца Абу-Даби в Акорде

Астана. 4 июля. КазТАГ – Арсен Аскаров. Президент РК Нурсултан Назарбаев принял наследного принца Абу-Даби Мохаммеда бин Зайд аль-Нахайяна в Акорде.

«Для меня огромная честь, что вы приехали в Астану. Вы неоднократно участвуете во многих торжественных событиях. Весной этого я был с визитом в ОАЭ. Тогда ваш отец шейх Зайд встречал меня. И мы даже издали книгу в память о нем», — сказал в среду Н. Назарбаев на встрече с наследным принцем.

Наряду с этим, глава государства вручил шейху медаль в честь двадцатилетия Астаны, а также напомнил о строительстве многофункционального комплекса «Абу-Даби плаза» в Астане и других проектах.

«Из-за наших частых встреч между нашими странами развивается сфера бизнеса. Товарооборот вырос в два раза. При этом мы подписали инвестиционное соглашение, сегодня подпишем соглашение в сфере культуры, также будут заключены соглашения между Банком развития Казахстана и рассмотрим вопросы в сфере гидроэнергетики. Впереди много задач, которые предстоит обсудить и решить. Мы уже договорились об открытии большого завода по производству полипропилена на западе Казахстана. Я рад, что вы почтили своим присутствием юбилей Астаны, наша столица – ваш дом, Казахстан – ваш народ, будем рады вам всегда», — отметил глава государства.

Он добавил, что Казахстан сумел достичь больших высот и является сильнейшим игроком в регионе.

«Мы должны и дальше развивать наши двухсторонние отношения, которые вышли на абсолютно другой уровень», — заключил Н. Назарбаев.