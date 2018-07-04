Угрозой экономическому росту назвал торговые ограничения G20 глава ВТО

Алматы. 4 июля. КазТАГ – Угрозой экономическому росту назвал торговые ограничения 20 крупнейших экономик мира (G20) генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азеведу, сообщает ТАСС.

«Значительный рост новых рестриктивных мер в торговле среди стран G20 должен вызывать реальную обеспокоенность международного сообщества. (…) Эта продолжающаяся эскалация представляет серьезную угрозу для роста и восстановления во всех странах, и мы видим, как это начинает сказываться на индикаторах, определяющих будущее», — говорится в распространенном в среду в Женеве заявлении Р. Азеведу.

Он уточнил, что после 15 мая государствами были введены дополнительные ограничительные меры в коммерции, поэтому, по его мнению, ухудшение торговых отношений может быть даже хуже, чем это отражено в распространенном докладе.

Глава ВТО призвал лидеров стран «Большой двадцатки» «проявить сдержанность» и срочно предпринять шаги по «деэскалации ситуации».

«Р. Азеведу выступил с этим заявлением, комментируя опубликованный в среду XIX мониторинговый доклад о торговой политике этой группы государств, охватывающий период с середины октября 2017 года по середину мая 2018 года. Согласно докладу, за это время страны G20 ввели в общей сложности 39 торговых ограничений, что в два раза больше, чем за предыдущий период, рассматривавшийся в XVIII мониторинговом докладе ВТО», — говорится в сообщении.