Главным военным прокурором Казахстана назначен Сартаев

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Астана. 4 июля. КазТАГ – Главным военным прокурором Казахстана назначен Дастан Сартаев, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РК.

«По согласованию с главой государства приказом генерального прокурора государственный советник юстиции 3 класса Д. Сартаев назначен на должность главного военного прокурора», — сообщили в генпрокуратуре в среду.

До назначения на новую должность Д. Сартаев с 2014 года возглавлял прокуратуру Мангистауской области.

Напомним, предшественник Д. Сартаева на должности главного военного прокурора – Ергали Мерзадинов 3 июля указом президента РК Нурсултана Назарбаева был назначен ректором академии правоохранительных органов при генеральной прокуратуре РК.

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