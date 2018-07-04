О намерении официально зарегистрировать организацию заявили активисты форума «Жаңа Қазақстан»

Алматы. 4 июля. КазТАГ – Владимир Радионов. О намерении официально зарегистрировать организацию заявил активист форума «Жаңа Қазақстан» Амиржан Косанов.

«Мы сейчас подаем документы на официальную регистрацию движения. Как только мы ее получаем, или не получаем, это зависит от власти, так будем разрабатывать тактику нашей работы внутри Казахстана. В наших рядах – люди, которые стояли у истоков ряда политических партий, опыт у нас есть», — сказал А. Косанов на пресс-конференции в среду.

Также он отметил, что летние месяцы активисты движения намерены посвятить поездкам по регионам страны.

«Только там есть наиболее честные, не аффилированные к власти и олигархам граждане, от которых нам нужно подпитаться новыми идеями, инициативами и включить их в проект программы движения», — подчеркнул А. Косанов.

Параллельно с этим внутри форума ведется работа по созданию экспертного экономического совета. По словам спикера, «экономические решения в Казахстане принимаются, к сожалению, однобоко, их принимают чиновники, а независимые экономисты с альтернативным взглядом остаются в стороне».

«Мы хотим этот недостаток ликвидировать, приглашаем всех заинтересованных включаться в работу по мониторингу принимаемых законов, постановлений правительства. Не побоюсь похвалиться, что такого интеллектуального состава, как у нас, нет ни в одном объединении, включая «Нур Отан» и другие парламентские партии», — добавил А. Косанов.

Положительно относятся в организуемом движении и к такой форме проявления гражданской активности, как мирные шествия и митинги.

«Если мы пройдем регистрацию, любые виды проявления общественной активности будут в нашем арсенале. Но когда будем призывать на митинги, сами будем стоять в первых рядах, а не сидеть в стороне. Мое личное убеждение: каждый, кто призывает идти на митинг, должен стоять в колонне и отвечать за безопасность и каждого потенциального пострадавшего», — резюмировал А. Косанов.