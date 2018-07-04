США заинтересованы в установлении в Казахстане легитимной власти, убеждены активисты форума «Жаңа Қазақстан»

Алматы. 4 июля. КазТАГ – Владимир Радионов. США заинтересованы в установлении в Казахстане легитимной власти, убежден активист форума «Жаңа Қазақстан» Амиржан Косанов.

«В ходе разговоров в конгрессе и сенате США я заметил, что при всех различиях в риторике депутатов республиканской и демократической партий, США заинтересованы в установлении в Казахстане легитимной власти через процедуру честных выборов. Общий интерес в этом есть, потому что любой стране для защиты своих инвестиционных экономических интересов в конкретном регионе нужна честная, некоррумпированная власть», — сказал А. Косанов на пресс-конференции в среду.

Он напомним, что в ходе визита в США в конце июня 2018 года делегаты форума «Жаңа Қазақстан», помимо депутатов конгресса и сената, встречались с руководством департамента по Центральной Азии и Казахстану государственного департамента (госдепа) США, руководителями Национального совета безопасности, представителями таких аналитических структур, как Центр стратегических и международных исследований, Атлантический совет, Национальный демократический институт (NDI), USAID.

«Нас часто спрашивают, зачем мы туда поехали? Если бы Казахстан закрылся, как Узбекистан, если бы он не был членом ОБСЕ, если бы наши руководители не были принимаемы в высоких кабинетах западных лидеров, тогда, быть может, мы бы туда и не рвались. Однако наши лидеры там говорят о демократии, подписывают различные декларации, Казахстан берет на себя определенные намерения о демократических преобразованиях. Но этого не происходит, а мы исходим из того, что Казахстан как субъект международной политики должен эти обязательства выполнять. И мы, демократические силы, как и все общество, в этом заинтересованы. Поэтому мы наладили контакты в Евросоюзе и США, будем обмениваться информацией, говорить о ситуации в стране применительно к нашим общим интересам на демократические преобразования», — заявил А. Косанов.

Вместе с этим политик заметил, что «никто, никакой госдеп нам демократию не построит».