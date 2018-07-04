Иран намерен соблюдать соглашение по ядерной программе, заявил Роухани

Алматы. 4 июля. КазТАГ — Иран считает соглашение по ядерной программе важным и намерен соблюдать свои обязательства, а выход США из сделки не несет ничего хорошего, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

«Насколько это возможно, Иран останется при сделке, мы не будем выходить из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Но нам нужно выполнение условий, чтобы мы смогли извлечь выгоду из СВПД», — сказал Х. Роухани на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом в Вене в среду.

Он отметил, что «ядерное соглашение – это важная договоренность для Ирана, ЕС и мира».

«То, что сделали США, было совершено против международного права, против решений ООН и многосторонних обязательств. Не сомневаюсь, что американцы навредят сами себе. Решение США никому не несет пользы, и это был странный шаг против собственных интересов», — подчеркнул он.

По словам иранского президента, «если другие страны-участницы соглашения теперь смогут обеспечить выполнение интересов Ирана, тогда Иран может продолжить выполнение СВПД без США».

«Все страны продемонстрировали сильное политическое желание в этом направлении, и мы надеемся, что они также будут решительно действовать в сфере торговли и экономики», — отметил Х. Роухани.

Как отмечается, президент Х. Роухани совершает 4 июля официальный визит в столицу Австрии и проводит переговоры с руководством этой страны, которая председательствует в совете ЕС с июля по декабрь 2018 года. Темой визита стало обсуждение реализации СВПД по иранской атомной программе, двусторонние отношения и торговые связи Вены и Тегерана.

Напомним, ядерное соглашение было заключено Ираном и «шестеркой» международных посредников (РФ, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года. Оно предусматривает снятие санкций ООН, ЕС и США с Тегерана при условии отказа Ирана от ядерных разработок.

8 мая, президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД. Вместе с тем, американский лидер пообещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Одновременно он заявил, что США готовы к заключению нового соглашения. При этом Вашингтон выдвинул Тегерану фактически невыполнимые условия.

15 мая президент Ирана Хасан Роухани заявил, что его страна продолжит выполнять свои обязательства по ядерной сделке, пока это соглашение приносит выгоду. Он добавил, что США наносят другим странам ущерб своими «деструктивными и нерациональными действиями».

Европейские партнеры, в свою очередь, несмотря на действия Вашингтона, заявляют о своей приверженности соблюдению условий сделки.