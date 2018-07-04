Т500 тыс. выплатила страховая компания наследникам пилота погибшего при крушении в 2016 г. вертолета в Алматинской области

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Алматы. 4 июля. КазТАГ – Т500 тыс. выплатила страховая компания наследникам пилота погибшего при крушении в 2016 году вертолета авиакомпании Aspan в Алматинской области, сообщили в АО «Страховая компания «Евразия».

«АО «Страховая компания «Евразия» надлежащим образом исполнило обязательство по договору страхования (…). Осуществило выплату наследникам пилота в размере Т500 тыс. – предельный лимит ответственности по договору»,- говорится в информации компании в среду.

Также отмечается, что СК «Евразия» готовит страховые выплаты в отношении третьих лиц также в размере предельного лимита по договору.

Кроме того, страховая компания утверждает, что не является участником судебного разбирательства, проходящего по факту крушения вертолета.

Как сообщалось 3 июля, пресс-службой АО «Авиакомпания «Aspan» (правопреемник АО «KazMedAir») было распространено сообщение, в котором KazMedAir выдвигает предположение, что страховая компания якобы желает избежать страховых выплат.

22 июня 1941 года, западная граница СССР 22 июня 1941 года, западная граница СССР
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«Полагаем, что причиной уголовного преследования сотрудников АО «KazMedAir», в том числе посмертное обвинение КВС (командира воздушного судна-КазТАГ) Кондратюка и прекращение уголовного дела в связи со смертью подозреваемого, является – исключение наступления страхового случая и освобождения АО «СК «Евразия» от договорных обязательств перед АО «KazMedAir» на возмещение страховой выплаты по договорам с АО «СК «Евразия». Отрицание следствием результатов окончательного отчета государственной комиссии министерства по инвестициям и развитию РК является прямым подтверждением вышеуказанных доводов АО «KazMedAir». В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в Ескельдинском районном суде Алматинской области. Судебные слушания проходят в открытом режиме на выездных процессах в здании районного суда Илийского района Алматинской области (п. Отеген Батыра). Судебное заседание назначено на 3 июля 2018 года на 10.00», — говорилось в сообщении KazMedAir.

Напомним, 27 января 2016 года в 10.59 в 18 км северо-восточнее КТА аэропорта Талдыкорган при выполнении срочного санитарного задания по оказанию помощи больному ребенку по маршруту Ушарал-Талдыкорган произошло авиационное происшествие с вертолетом MCDonnel Douglas 600N. В результате авиационного происшествия находившиеся на борту вертолета командир воздушного судна и 4 пассажира погибли.

«Вертолет находился в исправном состоянии. Техническая эксплуатация вертолета соответствовала установленным требованиям. Все предпринятые действия командира воздушного судна были правильными и соответствовали основным правилам полетов в воздушном пространстве Республики Казахстан»,- указывается в заключении комиссии.

По факту катастрофы вертолета было возбуждено уголовное дело, которое подлежало прекращению за отсутствием состава преступления, так как катастрофа произошла вследствие непреодолимой силы, считают в KazMedAir. Однако помощник главного транспортного прокурора Жантуреев якобы прибегнул к искажению содержания и результатов этого отчета, сделав вывод, что КВС В.Т. Кондратюк во время авиакатастрофы не имел подготовку и допуск к полетам. В действительности, заверили в KazMedAir, погибший пилот КВС В.Т. Кондратюк имел допуск к управлению воздушным судном от уполномоченного органа – комитета гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию РК на основании свидетельства линейного пилота от 10 марта 2014 года.

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