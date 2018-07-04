Астана. 4 июля. КазТАГ – Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал закон о валютном регулировании и валютном контроле, сообщает пресс-служба главы государства.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле», направленный на совершенствование валютного регулирования и контроля», — сообщили в Акорде в среду.

Напомним, закон был принят в парламенте Казахстана 21 июня. Как пояснил председатель Национального банка РК Данияр Акишев, представляя документ депутатам, основной задачей закона является расширение мониторинга валютных операций и сокращение иностранной валюты в расчетах на территории Казахстана. По его словам, принятие законопроекта не повлияет на простых граждан, «так как для них либеральные принципы валютного регулирования сохраняются».