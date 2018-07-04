«КазМунайГаз» не будет продавать долю в своей румынской «дочке» китайцам

Алматы. 4 июля. КазТАГ – АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (КМГ) не будет продавать долю в своем румынском дочернем предприятии KMG International Group (KMGI) китайцам, сообщает Petroleum.

«KMGI сообщает, что сделка по приобретению 51% доли участия в KMG International N.V. компанией China Energy Company Limited не будет завершена. Решение о том, состоится ли сделка, должно было быть принято до 30 июня 2018 года. Стороны не будут продлевать этот срок», — сообщили в среду на Бухарестской фондовой бирже.

Сообщается, что решение об отмене сделки не повлияет на деятельность KMG International N.V. и его дочерних компаний.

«Они продолжают пользоваться полной поддержкой своей родительской национальной компании «КазМунайГаз», — уточнили на бирже.

Отмечается, что KMGI (бывший холдинг Rompetrol) была приобретена КМГ в 2007 году. Компания владеет двумя нефтеперерабатывающими заводами в Румынии, сетью автозаправочных станций (АЗС) в странах Европейского союза.

«В декабре 2016 года «КазМунайГаз» и китайская CEFC China Energy Company подписали пакет соглашений о создании на базе KMGI совместного предприятия в долевом соотношении 49% на 51% соответственно. В рамках договоренностей CEFC брала на себя ряд обязательств, согласно которым должна была осуществлять инвестиции и развивать совместно с КМГ проекты в сфере нефтепереработки и развития сетей АЗС», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что китайская CEFC находится в процессе банкротства. Отмечалось, что CEFC также собиралась купить 14,16% «Роснефти» за $9,1 млрд.

«Но в итоге сделка по покупке акций была расторгнута из-за финансовых проблем CEFC. Причиной краха CEFC стали финансовые проблемы, они начались в конце 2017 года, когда американские банки аннулировали ранее выданные кредитные линии», — говорится в сообщении.