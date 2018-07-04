Торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов признали самым привлекательным видом деятельности в Астане

Астана. 4 июля. КазТАГ – Оксана Скибан. Торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов признаны самым привлекательным видом деятельности в Астане, сообщил руководитель столичного департамента статистики Кундусбек Абдрасилов.

«Как и в предыдущие годы торговля остается наиболее традиционной отраслью для предприятий столицы, так как не требует больших стартовых затрат и обеспечивает быструю отдачу от вложений. Вид экономической деятельности «Торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов» является наиболее привлекательным для хозяйствующих субъектов столицы и в общем количестве зарегистрированных предприятий по г. Астана занимает в 2017 году 29,6%, что составляет 18,3 тыс. юридических лиц против 2,3 тыс. – в 1998 году», — сказал К. Абдрасилов на брифинге в среду.

По его данным, в сравнении с 1998 годом объем розничной торговли возрос в 18,1 раза и составил в 2017 году Т1 трлн.

«Это способствовало значительному росту товарооборота на душу населения. Если в 1998 году на него приходилось Т40,4 тыс., то в 2017 году этот показатель составил Т1 млн», — уточнил он.

Также, представитель акимата отметил, что оборот розничной торговли формировался за счет негосударственного сектора торговли.

«В 2017 году этот сектор составляет 100% (Т1 трлн против Т12,3 млн – в 1998 году). В 2017 году 25,6% от общего объема розничного товарооборота приходится на продажу товаров индивидуальными предпринимателями, в том числе торгующих на рынках, в 1998 году – 46,9%», — добавил К. Абдрасилов.