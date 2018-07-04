В акимате Шымкента назначены заместители акима

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Шымкент. 4 июля. КазТАГ — В акимате Шымкента назначены заместители акима, сообщает корреспондент агентства.

«На сессии депутатов городского маслихата представлены новые заместители акима Шымкента. По согласованию с администрацией президента РК, первым заместителем акима Шымкента назначен Кайрат Нуртай. Руководителем аппарата Шымкента стал Еркегали Амантайулы. Заместителями акима Шымкента также назначены Гульжан Курманбекова, Нурсадык Ергешев, Бауыржан Маматалиев, Данат Жумин», — сообщил аким Шымкента Габидулла Абдрахимов в среду.

Кроме того, он поздравил с назначением на должность акима Абайского района Шымкента Бухарбая Парманова. Он много лет проработал акимом Сарыагашского и Толебийского районов ЮКО.

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