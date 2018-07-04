Караганда. 4 июля. КазТАГ – Один из старейших кинотеатров Казахстана выставили на продажу за Т170 тыс. в Караганде, передает корреспондент агентства.

«Один из старейших кинотеатров Казахстана и одно из самых любимых мест отдыха карагандинцев и гостей города продается из-за того, что он больше не приносит никакой прибыли. Его нужно поднимать, вкладывать большие средства. У нас таких денег нет. Нуждается в благоустройстве прилегающий земельный участок, а в ремонте – автостоянка к кинотеатру. Ориентировочная цена продажи достопримечательности города – Т170 тыс.», — сообщили корреспонденту КазТАГ собственники кинотеатра им. В. Ленина в среду.

Кинотеатр был построен в 1960 году, а в 2002 в нем был проведен капитальный ремонт.