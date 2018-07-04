Санкции США в отношении Ирана нарушают международное право – президент Австрии

Алматы. 4 июля. КазТАГ — Американские санкции против Ирана из-за Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), которые затрагивают третьи страны и Австрию, являются нарушением международного права, заявил президент Австрии Александер Ван дер Беллен.

«Австрия и ЕС нацелены на улучшение условий для развития экономических отношений с Ираном. Вы понимаете, на что я намекаю. Австрия сожалеет о выходе США из СВПД, мы также сожалеем о решении возобновить санкции против Ирана», — сказал Ван дер Беллен на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Ирана Хасаном Роухани в Вене в среду.

«Речь идет ведь не только о прямых санкциях против Ирана, но и о второстепенных санкциях, которые затрагивают Австрию. Эти второстепенные санкции из-за своего экстерриториального применения нарушают международное право. Этой точки зрения придерживается Европейская комиссия в отношении США», — добавил он.

Австрийский президент особо отметил, что Австрии и Ирану приходится теперь жить в этих сложных временах и вместе искать выход из сложившейся ситуации.

Как отмечается, Х. Роухани 4 июля совершает официальный визит в столицу Австрии и проводит переговоры с руководством этой страны, которая председательствует в совете ЕС с июля по декабрь 2018 года. Темой визита стало обсуждение реализации СВПД по иранской атомной программе, двусторонние отношения и торговые связи Вены и Тегерана.

Ранее Х. Роухани заявил, что Иран считает соглашение по ядерной программе важным и намерен соблюдать свои обязательства, а выход США из сделки не несет ничего хорошего.

Напомним, ядерное соглашение было заключено Ираном и «шестеркой» международных посредников (РФ, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года. Оно предусматривает снятие санкций ООН, ЕС и США с Тегерана при условии отказа Ирана от ядерных разработок.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД. Вместе с тем, американский лидер пообещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Одновременно он заявил, что США готовы к заключению нового соглашения. При этом Вашингтон выдвинул Тегерану фактически невыполнимые условия.

15 мая президент Ирана Хасан Роухани заявил, что его страна продолжит выполнять свои обязательства по ядерной сделке, пока это соглашение приносит выгоду. Он добавил, что США наносят другим странам ущерб своими «деструктивными и нерациональными действиями».

Европейские партнеры, в свою очередь, несмотря на действия Вашингтона, заявляют о своей приверженности соблюдению условий сделки.