Обокравшие на $3 млн экс-министра туризма и спорта РК Досмухамбетова осуждены в Алматы

Алматы. 4 июля. КазТАГ – Динара Жаркеева. Обокравшие на $3 млн экс-министра туризма и спорта Казахстана Темирхана Досмухамбетова трое подсудимых осуждены в Алматы, передает корреспондент агентства.

«Приговором Бостандыкского районного суда №2 г. Алматы Ж. признан виновным в совершении преступления предусмотренного п. 3 ч. 4 ст. 188 (кража, совершенная в особо крупном размере) УК РК, ему назначено наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности»,- сказали в пресс-службе Алматинского городского суда в среду.

Также по аналогичной статье осуждены еще двое – М. приговорен к такому же наказанию, как и Ж., а В. получил 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. В действиях В. признан рецидив преступления.

Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщали ранее СМИ, летом 2017 года к воротам дома, где якобы проживает Т. Досмухамбетов, подъехал автомобиль, из которого вышли несколько человек. Позже они якобы проникли в дом и взломали сейф. Таким образом присвоили более $3 млн и часы стоимостью Т50 млн.