Президент Казахстана вручил офицерские погоны лучшим выпускникам военных заведений страны

Астана. 4 июля. КазТАГ – Баубек Коныров. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил офицерские погоны лучшим выпускникам военных заведений страны.

«Под нашим голубым стягом мы собрались, чтобы запустить мероприятия, посвященные 20-летию нашей столицы. Стало традицией вручать первые офицерские чины молодым выпускникам высших военных учебных заведений – лучшим, отличникам. Вручая им погоны, я поздравляю всех молодых офицеров, которые выпустились из наших военных вузов. Мы на вас возлагаем огромную ответственность, защиту нашего государства, спокойствие нашего народа, мирный труд государства, будущее», — сказал Н. Назарбаев в ходе церемонии вручения офицерских погон курсантам высших учебных заведений в среду.

«Дорогие офицеры будьте достойны этого события. Я думаю, получение вами из рук верховного главнокомандующего под нашим голубым стягом в день 20-летия Астаны, вручение погон запомнится на всю жизнь. Пронесите эту радость, это доверие через всю вашу жизнь, служите нашей Родине, воспитывайте молодых воинов в духе патриотизма, любви к отечеству. Желаю вам больших успехов и здоровья», — добавил глава государства.

В числе курсантов, получивших погоны, выпускники Кокшетауского технического института КЧС МВД РК Дархан Азаматов и Дархан Бектурсинов; выпускники Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи МО РК Султан Аманжулов и Дарын Кайратов; выпускники Академии пограничной службы Комитета национальной безопасности РКЖанадил Газез и Вадим Муратов; выпускница Карагандинской академии МВД РК имени Б. Бейсенова Жазира Ибрахим.

Также в числе получивших погоны курсантов выпускник Алматинской академии МВД РК имени М. Есбулатова Эдиль Катиев; выпускники Военного института Сухопутных войск МО РК Алмас Кошербаев и Олжас Қуандықов; выпускники Военного института Национальной гвардии РК Багдат Мукайулы и Канат Сагынбек.