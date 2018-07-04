Участники МФЦА освобождаются от выплаты любых налогов в течение 50 лет – Сагинтаев

Астана. 4 июля. КазТАГ – Арсен Аскаров. Участники международного финансового центра «Астана» (МФЦА) освобождаются от выплаты любых налогов в течение 50 лет, сообщил премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев.

«Органы и участники МФЦА, а также их работники освобождаются от налоговых выплат на 50 лет. Это корпоративный подоходный налог на доходы от финансовых и вспомогательных услуг, индивидуальный подоходный налог, земельный налог и налог на имущество», — сказал Б. Сагинтаев на международной финансовой конференции Astana Finance Days в среду.

Вместе с тем он добавил, что участники МФЦА могут использовать любую валюту, предусмотренную договором и правилами биржи МФЦА.