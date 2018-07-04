«Путин снова решил продемонстрировать, что Казахстан — сателлит России». «Мы не часть «русского мира», у нас есть свой – «казахский мир». «Регионы презентуют свои подношения к 20-летию столицы, которые принимает президент Назарбаев»

Сетевой Казахстан 4 июля 2018г.

DIALOG . KZ . Джандарбек СУЛЕЙМЕНОВ, Джанибек СУЛЕЕВ – «Прав…Да?» — Баловень судьбы и баловень власти – это не одно и то же. Фортуна часто слепа до безобразия, а вот власть благосклонна к тем, кто досконально знает ее часто весьма противоречивые законы. Нурсултан НАЗАРБАЕВ оказался тем человеком, кто совместил в себе интеллектуальный и интуитивный потенциал в постижении власти и работы с нею. То есть с одной стороны от Сальери (в интерпретации Пушкина) «я алгеброй гармонию поверил», а другой полномасштабное вдохновение в стиле Моцарта… Правление Нурсултана Назарбаева не снимает и объективно не может снять с повестки дня вопроса о времени «после Назарбаева». Однако все надеются, что заложенный и приумножаемый первым президентом фундамент государственности станет надежной основой и ресурсом для будущего. Потому что столько приложенных с умом и старанием усилий просто не могут пропасть даром и без пользы. Как и память о том, кто следовал постулату политической воли, и тем был прав…да!

365 INFO . KZ . «Путин снова решил продемонстрировать, что Казахстан — сателлит России» — Эксперты считают, что Казахстан не должен молчать и позволять «вытирать о себя ноги». Владимир ПУТИН подписал указ о продлении ограничений на перевозки некоторых товаров из Украины в Казахстан и Кыргызстан через Россию. По решению президента России ограничение продлено до 1 января 2019 года. Экономист Магбат СПАНОВ считает, что Россия, ставя и продлевая такие ограничения, нарушает соглашение СНГ, так как Украина из него еще не вышла — Просто Россия по привычке считает, что мы часть русского мира, ее сателлиты поэтому, и не привыкла думать о наших интересах. Мы якобы должны делать то же самое, что сделает Россия. Но отношения России с Украиной и Казахстана с Украиной — это два разных типа политических взаимоотношений.

Политолог Султанбек СУЛТАНГАЛИЕВ также считает решение президента России о продлении ограничений на перевозки товаров из Украины в Казахстан недружественным шагом по отношению к Казахстану.

«Мы не часть «русского мира», у нас есть свой – «казахский мир»» — Недавно председатель Сената Касым-Жомарт ТОКАЕВ дал интервью корреспонденту английского BBC. Так, на вопрос Cтивена САКУРА «не является ли Казахстан частью России, как это хотят показать некоторые русские политики», Касым-Жомарт Кемелович дал четкий ответ – Действительно, в Казахстане достаточно русскоязычных. В стране наравне используются и казахский, и русский языки. Несмотря на это, сейчас мы готовимся к переходу с кириллицы на латинскую графику, уделяется большое внимание изучению английского языка. Чем больше наша молодежь будет знать языки, тем легче ей будет. Мы не согласны с тем, что кто-то пытается причислить Казахстан к «русскому миру», ведь у нас есть свой «казахский мир».

NG . RU . «Казахстан вытесняет Россию из Средней Азии» — Казахстан может соперничать с Россией на рынке нефтепродуктов стран Средней Азии. Астана рассчитывает с осени начать поставки бензина в Киргизию, Узбекистан и Таджикистан и в следующем году довести объемы экспорта до 1–1,2 млн т. Для этого Астана должна урегулировать с Москвой соглашение, которое запрещало экспорт бензина из Казахстана. Одновременно республика ограничивает импорт российских нефтепродуктов.

AZATTYQ . ORG . «Анар Ахмадов: «В Казахстане не было демократизации»» — Азербайджанский ученый, доктор политических наук, ассистент-профессор Лейденского университета в Нидерландах Анар АХМАДОВ, занимающийся изучением влияния демократии на экономическое развитие богатых природными ресурсами стран, в интервью Азаттыку поделился своим видением политических процессов в Казахстане — Транзит власти в Казахстане завершится тем, что на смену одной политической элите придет другая. Не нужно надеяться на коренные изменения политических институтов. То есть в Казахстане, как и в других авторитарных странах, передача власти пройдет тихо. К примеру, в Иране сменилась власть. Но разве эта страна стала демократической?

«Казахские студенты из Китая опасаются ехать на каникулы» — Студенты из числа этнических казахов из Китая говорят, что опасаются ехать на каникулы к родителям в Синьцзян, поскольку их могут не выпустить обратно в Казахстан. В министерстве образования и науки Казахстана сообщили, что 88 студентов, поехавших на каникулы, не смогли приехать из Китая.

IA — CENTR . RU . Жанар ТУЛИНДИНОВА – «Казахстан-2018: Есть ли жизнь после Фейсбука?» — Вот уже несколько месяцев как в Казахстане продолжаются блокировки социальных сетей Facebook, Telegram и видеохостинга Youtube в вечерний прайм-тайм – с 21.00 до 23.00. Объясняется это, как правило, тем, что именно в это время в прямом эфире вещает известный политэмигрант Мухтар АБЛЯЗОВ. Любопытный нюанс заключается в том, что тлетворный контент, исходящий от этого оппозиционного деятеля, доступен в записи в любое другое время суток – таким образом, эти вечерние отключения «рубильника» не выполняют никакой практической и профилактирующей роли. Так что возникает «шальной» вопрос: не являются ли они «разминкой», «репетицией» перед окончательной блокировкой вышеуказанных социальных сетей в Казахстане?

SAYASAT . ORG . «Подарочное соревнование» — Вместе с прошедшим 1 июля Днем домбры в Астане открыт смотр подарков. Регионы презентуют свои подношения к 20-летию столицы, которые принимает президент Назарбаев. Юбилей принес столице 10 новых социальных объектов – мост, парк, музеи, детский сад, фонтан и т.д. По подаркам можно ранжировать экономическое развитие региона. Так, Южно-Казахстанская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Акмолинская и Жамбылская области приготовили Астане совместный подарок – велодорожки общей протяженностью 43,9 км. В свою очередь для акимов подарочная сессия стала хорошей возможностью с одной стороны, попасть на глаза президенту, с другой, набрать перед ним очки. Поэтому проект «Регионы в дар Астане» вылился в негласное соревнование между акимами.

TIME . KZ . «Я влюбилась в Астану!» — Аким Астаны Асет ИСЕКЕШЕВ пригласил в предъюбилейную столицу самый совершенный на сегодня андроид по имени София. Гостью ждал очень плотный график: от выступления на форуме мэров городов стран Шелкового пути до аудиенции у президента Нурсултана НАЗАРБАЕВА. Киборг София прибыла вчера из родного Гонконга в Астану в чемодане и уже успела прогуляться по городу. Она уникальна: ее мимика способна выражать 62 эмоции, а глаза — устанавливать зрительный контакт. Но еще удивительнее то, что это первый робот с человеческим гражданством: в прошлом году под свое подданство ее приняла Саудовская Аравия.

«Приём у главного врача» — Через пару лет казахстанским малышам, нуждающимся в трансплантации костного мозга, больше не придется ехать на операцию за границу. Возможностей отечественной медицины будет достаточно для проведения сложнейших операций в стране. О проблемах и перспективах развития казахстанского здравоохранения рассказал глава Минздрава Елжан БИРТАНОВ на отчетной встрече с населением.

KAPITAL . KZ . «Как устроен адвокатский «бизнес» в Казахстане» — Управляющий партнер адвокатской конторы Smagul Samrat Ержан СИЮБАЕВ рассказал о тонкостях работы в этой сфере — Развитие адвокатского бизнеса во многом зависит от кадров. При всем многообразии вузов, выпускающих юристов, уровень образования оставляет желать лучшего. Но это является общей проблемой всех работодателей. Да и те работники, которые имеют опыт, не всегда соответствуют тому уровню заработной платы, который они выдвигают при трудоустройстве. Кадровая политика нашей адвокатской конторы строится на обучении молодых специалистов со студенческой скамьи. Мы охотно принимаем молодых ребят на практику и делимся знаниями, опытом и создаем кадровый резерв.

VLAST . KZ . «Что не так с новыми показателями качества воздуха в Алматы?» — Еще несколько лет назад городские власти открыто заявили, что при имеющихся методах замера и оценки уровня загрязнения атмосферы в Алматы постановка «реалистичных и достижимых» целей по улучшению экологической обстановки не представляется возможной. Между тем, пару недель назад горожанам как раз представили новый перечень целевых показателей, выполнимость которых эксперты сразу подвергли сомнению.

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