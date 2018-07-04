Производство беспилотников наладили в Шымкенте

Астана. 4 июля. КазТАГ – Производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) наладили в Шымкенте, сообщает пресс-служба национальной палаты предпринимателей (НПП) РК «Атамекен».

«В Шымкенте презентовали уникальное производство, выпускающее БПЛА. Компания «Робоавиа» — единственное предприятие в Казахстане, производящее с нуля роботизированные беспилотники», — сообщили в НПП в среду.

Как отметили в нацпалате, во время презентации производства его специалисты продемонстрировали весь цикл создания своего продукта с нуля – начиная с эскиза на компьютере до момента работы летательного аппарата

«Наши летательные аппараты применяются в сельском хозяйстве, нефтяной промышленности, при выполнении геодезических работ и мониторинге объектов, при осмотре линий электропередач и многое другое. Уже сегодня мы сотрудничаем с землеустроительными компаниями, судебными экспертами, ландшафтными дизайнерами и всегда открыты сотрудничеству в новых направлениях», — сказал генеральный директор ТОО «СП РобоАвиа» Николай Пажитнев.

В пресс-службе добавили, что очень важным достоинством использования беспилотников является просмотр больших площадей в реальном времени и возможность автопатрулирования.

«За один день с использованием таких летательных аппаратов можно выполнить аэрофотосъемку более 8 тыс. га (высота полета 1,5 тыс. м). Причем аэрофотосъемка с беспилотников получается в разы качественней всех существующих методов фотосъемки с высоты», — сказано в сообщении.

Незаменимыми назвали беспилотники и для выявления разливов и утечек нефти, анализе состояния инфраструктуры и подъездных путей. Отмечается, что с помощью БПЛА по результатам аэрофотосъемки можно обнаружить незаконную откачку нефти, посторонний транспорт и сооружения, незаконное использование земель и любую другую несанкционированную деятельность.

«Такая беспилотная авиация очень эффективна для наших аграриев. Анализ аэрофотосъемка может показать сельхозпредприятиям пробелы в посевах, очаги поражения культур болезнями и сорняками, сможет помочь оценить эффективность используемых удобрений», — отметил заместитель директора палаты предпринимателей Туркестанской области Данияр Дармен.

Кроме того, добавили в НПП, при помощи таких летательных аппаратов можно вести мониторинг лесных пожаров, учет животных с воздуха, тепловизионное наблюдение и патрулирование.