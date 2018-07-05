Более Т51 млн составляет задолженность «Банка Астаны» перед СПК «Алматы»

Алматы. 5 июля. КазТАГ – Обязательства АО «Банк Астаны» перед СПК «Алматы» составляют Т51,2 млн, сообщает Informburo.kz.

«Задолженность «Банка Астаны» перед СПК «Алматы» составляет Т51,2 млн. Это свободные средства компании. Сложившаяся ситуация с «Банком Астаны» никак не отразилась на реализации проектов. Доля средств, размещенных у них, не превышает 5% от операционных расходов», — сообщил в четверг заместитель председателя правления СПК «Алматы» Нургали Корпетаев.

В данный момент, по его словам, ведется претензионно-исковая работа с «Банком Астаны» по возврату средств.

Напомним, 18 апреля на совещании по итогам деятельности Национального банка РК (НБРК) Нурсултан Назарбаев назвал «ужасными» показатели АО «Qazaq Banki», АО «Банк Астаны» и АО «Эксимбанк». 29 мая НБРК приостановил действие лицензий АО «Банк Астаны» и АО «Эксимбанк» на прием депозитов физических лиц.