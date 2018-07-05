Айдар Алибаев: То, что происходит с пенсиями – это не реформы, а грабёж 05.07.2018 14:00 Лилия ИГЛИКОВА Экономика 38 0 О повышении пенсионного возраста в России и Казахстане Похожие материалы: Подавляющая часть коррупционных нарушений происходит в системе госдоходов ОЗХО отклонила поправку Казахстана к британскому проекту о расширении полномочий организации Казахстан по-прежнему опережает Россию в мировом рейтинге цифровой конкурентоспособности Процесс исхода русско-славянского и, в целом, европейского населения из Казахстана получает новый импульс к ускорению Казахстан и Россия провели переговоры по введенным запретам из-за птичьего гриппа