Порядок формирования Казахстанской национальной электронной библиотеки хотят закрепить законодательно

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Астана. 5 июля. КазТАГ – Порядок формирования Казахстанской национальной электронной библиотеки (КазНЭБ) предлагается закрепить законодательно, сообщается в концепции к проекту закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры».

«С целью сохранения культурных ценностей и национального культурного достояния РК, обеспечения условий для повышения интеллектуального потенциала населения и популяризации казахстанской науки и культуры, формирования основы для создания казахстанской национальной электронной библиотеки предлагается введение новой статьи в закон, предусматривающей порядок формирования КазНЭБ, представляющей собой совокупность документов и сведений в электронной форме», — говорится в представленной в четверг концепции.

Как отметили в министерстве культуры и спорта РК, которое представило документ, реализация задач по переходу к цифровой экономике и улучшения жизни населения за счет цифровых технологий «невозможна без улучшения качества человеческого капитала, а это подразумевает не только высокий уровень профессиональной компетенции, но и нравственно-духовное развитие казахстанцев». При этом, по мнению разработчиков, значительная роль в воспитании информационной грамотности в цифровую эпоху должна отводиться библиотекам, как важнейшим институтам работы с информацией и знаниями.

«Библиотеки, сохраняя культурное и интеллектуальное наследие предшествующих поколений, формируют электронные коллекции актуальных документов. Осуществление проектов перевода библиотечных фондов в цифровой вид является одной из долгосрочных, стратегических задач библиотек. Ключевая задача библиотек Казахстана – сохранение и популяризация культурного наследия и создание конкурентоспособной и узнаваемой культурной продукции. Библиотеки Казахстана ведут работы по оцифровке библиотечного фонда социально значимых документов, создают цифровые краеведческие коллекции», — добавили в МКС РК.

В ведомстве уточнили, что реализация проекта КазНЭБ стартовала еще в 2007 году на базе Национальной академической библиотеки РК

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«В настоящее время основную часть фондов КазНЭБ составляют электронные ресурсы областных универсальных библиотек. КазНЭБ – государственная информационная система, которая представляет собой совокупность электронных контентов, отобранных в соответствии с методикой отбора объектов КазНЭБ, доступ к которым предоставляется пользователям КазНЭБ», — пояснили разработчики.

По их данным, участниками КазНЭБ являются национальные библиотеки, областные универсальные библиотеки, а также библиотеки некоторых образовательных, научных и иных государственных организаций.

«Однако сформировать единое информационное пространство национального масштаба невозможно только силами отдельных библиотек, а также исключительно путем создания информационной и телекоммуникационной инфраструктуры. Только вовлечение широкого круга библиотек, авторов, правообладателей и профессионального сообщества в наполнение распределенного фонда позволит решить эту задачу», — считают в минкультуры и спорта.

При этом отмечается, что концепцией культурной политики предусмотрены ключевые индикаторы первого этапа, которые, по словам авторов концепции, к 2020 году будут достигнуты за счет 100% оцифровки национального библиотечного книжного фонда, подлежащего переводу в цифровой формат согласно действующему законодательству.

«(Предусмотрена – КазТАГ) разработка комплексного и системного подхода к формированию единого национального электронного пространства знаний, развитие и расширение КазНЭБ в единую организационную и технологическую систему, позволяющую гармонично интегрировать всю библиотечную сеть Казахстана», — сказано в документе.

Концепция законопроекта вынесена на публичное обсуждение до 19 июля.

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