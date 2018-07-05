Астана. 5 июля. КазТАГ – АО «ЕНПФ» предупредил вкладчиков об аферах от имени фонда, сообщается на сайте фонда.

«АО «ЕНПФ» информирует вкладчиков о том, что от неизвестных мошенников поступают звонки и рассылаются электронные письма, содержащие сообщение о выигрыше приза от АО «ЕНПФ» и предложение для подтверждения персональных данных перейти по ссылке на сторонний ресурс и сообщить свои банковские реквизиты. Таким образом, проводится попытка получения несанкционированного доступа к персональным данным вкладчиков», — говорится в сообщении в четверг.

АО «ЕНПФ» доводит до сведения всех своих вкладчиков, что фонд не проводит никаких акций по розыгрышам призов, не занимается сбором персональных данных электронным способом и не предоставляет кому-либо права проводить их от своего имени.

«Уважаемые вкладчики! В случае получения подобного электронного сообщения, телефонного звонка или СМС-сообщения, игнорируйте и не переходите по ссылкам в электронных письмах в целях сохранения конфиденциальности своих персональных данных. Проявляйте осторожность и осмотрительность, никогда не передавайте информацию личного характера незнакомым людям, особенно, если они прикрываются названиями крупных компаний. Не доверяйте тем, кто обещает призы и выигрыши. Будьте бдительны, предупредите своих родных и близких людей. Просьба: обо всех случаях поступления подобного рода звонков и писем сообщать в call-центр ЕНПФ 1418. АО «ЕНПФ» не несет ответственность за действия неизвестных лиц по проведению вышеуказанных розыгрышей», — заключается в сообщении.