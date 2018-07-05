Утверждены правила применения средств видеоконференцсвязи в судах Казахстана

Астана. 5 июля. КазТАГ — Утверждены правила применения средств видеоконференцсвязи в судах в Республике Казахстан, сообщает департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК.

«В соответствии с гражданским процессуальным кодексом РК от 31 октября 2015 года, уголовно-процессуального кодекса РК от 4 июля 2014 года, кодексом РК об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года, приказываю утвердить прилагаемые правила технического применения средств видеоконференцсвязи», -говорится в сообщении в четверг.

Согласно правилам, информация о судебных процессах с применением средств видеоконференцсвязи (с указанием наименования суда, номера зала судебного заседания, даты и времени судебного заседания, сведений о работоспособности системы видеоконференцсвязи) размещается секретарем судебного заседания в автоматизированной информационно-аналитической системе судебных органов республики.

«Порядок хранения и уничтожения видеозаписи судебного заседания осуществляется в соответствии с правилами технического применения средств аудио-, видеозаписи, обеспечивающих фиксирование хода судебного заседания, хранения и уничтожения аудио-, видеозаписи, доступа к аудио-, видеозаписи», — говорится в документе.

Отмечается, что информационная безопасность при применении средств видеоконференцсвязи обеспечивается согласно закону «Об информатизации». Ответственность возлагается на лиц, отвечающих за организацию судебного заседания и технических специалистов.

«Организационно- распорядительные действия, действия начального этапа, поддержание процесса и завершения видеоконференцсвязи выполняет секретарь судебного заседания. Организационно-технические действия выполняет технический специалист. Приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования», — резюмировали в департаменте.