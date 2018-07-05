Алматы. 5 июля. КазТАГ – Авиакомпания SCAT стабилизировала графики полетов и объяснила задержки рейсов, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации (КГА) министерства по инвестициям и развитию РК.

«С учетом участившихся обращений пассажиров комитет гражданской авиации МИР РК провел работу с руководством АО «Авиакомпании SCAT» по стабилизации графика полетов и недопущению аналогичных ситуаций в будущем. В период с 15 июня по 15 июля, в расписание авиакомпании SCAT внесены изменения, связанные с операционной деятельностью перевозчика», — сообщили в КГА в четверг.

По информации авиакомпании, воздушные суда отправляются на «тяжелые» формы планового технического обслуживания согласно графику, утвержденному в середине 2017 года. Однако, в связи с большой загруженностью самих организаций, выполняющих техническое обслуживание, работы по обслуживанию нескольких воздушных судов авиакомпании, уже отправленных для прохождения обслуживания, были начаты позднее запланированного срока. В комитете уточнили, что в настоящий момент 2 воздушных судна, которые уже должны были быть задействованы в летнем расписании, находятся в Турции на техническом обслуживании.

В КГА отметили, что во избежание длительных задержек, авиакомпанией было принято решение об отмене некоторых рейсов, что не противоречит действующему законодательству и международным правилам.

«За период с 10 июня по 3 июля было отменено порядка 10% рейсов, задержано (более 2-х часов) и перенесено 14% рейсов. Отмены были преимущественно на тех направлениях, на которых авиакомпанией запланирована частота выполнения несколько рейсов в день (Астана – Алматы, Алматы – Астана, из Шымкента в Алматы и Астану)», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что расписание на некоторых маршрутах было изменено. Это коснулось направлений Астана – Шымкент, Астана – Минеральные воды, Астана – Павлодар, Алматы – Актау, Астана – Алматы, Алматы – Астана, Астана – Актау и Алматы –Шымкент.

В ведомстве отметили, что на некоторых направлениях, в связи с большим пассажиропотоком авиакомпания не смогла осуществить оперативного оповещения пассажиров об изменениях.

«Авиакомпания предоставляет возможность перебронирования авиабилетов на другие даты либо полный возврат стоимости купленных авиабилетов. Возврат стоимости билета на задержанный или отмененный рейс может быть оформлен пассажиром в течение 12 месяцев от даты выполнения рейса. В случаях изменения времени вылета авиакомпания обязана предоставить пассажирам питание, иногородним пассажирам предоставить проживание в отеле и так далее», — уточнили в комитете.

В КГА добавили, что авиакомпания принесла свои извинения всем пассажирам задержанных и отмененных рейсов.

По информации авиакомпании, к середине июля ожидается получение 2 воздушных судов и с 15 июля компания планирует полное восстановление расписания.

КГА МИР РК уточняет, что авиакомпании даны конкретные указания по: проведению своевременного предварительного оповещения пассажиров в случае задержки и отмены рейсов; выполнению требований прав пассажиров; широкой разъяснительной работе по оповещению причин задержек и отмен рейсов в СМИ.