Страны БРИКС договорились о сотрудничестве в сфере цифровой революции

Алматы. 5 июля. КазТАГ — Представители стран БРИКС приняли в среду Декларацию об использовании возможностей цифровой промышленной революции, сообщает ТАСС.

«Главный смысл (декларации) состоит в том, что мы будем обсуждать возможности сотрудничества между странами БРИКС с целью лучше подготовиться к четвертой промышленной революции и добиться того, чтобы ее достижения перевешивали риски и негативные аспекты и распространялись как можно более широко», — заявил на брифинге по итогам мероприятия Третьей встречи министров и заместителей министров промышленности Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, прошедшей в городе Магалисбург Северо-Западной провинции ЮАР, министр торговли и промышленности принимающей страны Роб Дэвис.

В соответствии с текстом документа, в ближайшее время будет создана совместная рабочая группа для разработки нормативно-правовой базы и конкретных механизмов, и программ сотрудничества, обмена опытом и передовой информацией из области цифровых технологий.