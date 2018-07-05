Контроль над ломбардами и риелторами в РК хотят усилить в рамках борьбы с финансированием терроризма

Астана. 5 июля. КазТАГ — Контроль над ломбардами и риелторами в Казахстане хотят усилить в рамках борьбы с финансированием терроризма, сообщается в концепция проекта закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (закон ПОД/ФТ).

«В настоящее время на законодательном уровне не определены государственные органы, осуществляющие контроль в сфере ПОД/ФТ за следующими субъектами: независимые специалисты по юридическим вопросам – в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами и (или) иным имуществом; индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие лизинговую деятельность в качестве лизингодателя без лицензии; ломбарды; индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них; индивидуальные предприниматели и юридические лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли – продажи недвижимого имущества; кредитные товарищества. (…) Предлагается контроль за исполнением вышеуказанными субъектами финансового мониторинга законодательства ПОД/ФТ закрепить за соответствующими государственными органами», — говорится в представленном в четверг министерством финансов РК документе.

В минфине уточнили, что согласно рекомендациям 26, 28 и 35 группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) странам следует обеспечить: чтобы субъекты финансового мониторинга подпадали под действие адекватных мер регулирования и надзора и чтобы они эффективно выполняли рекомендации ФАТФ; наличие набора эффективных, соразмерных и сдерживающих санкций, будь то уголовного, гражданского или административного характера, которые могут применяться в отношении субъектов финансового мониторинга.

«Указанные субъекты обязаны направить уведомление о начале или прекращении деятельности в уполномоченный орган в порядке, установленном законом РК «О разрешениях и уведомлениях». Большинство вышеуказанных субъектов финансового мониторинга не направляют уведомление о начале деятельности и не представляют информацию о подозрительных транзакциях в комитет по финансовому мониторингу (КФМ) министерства финансов РК. Сложившаяся ситуация говорит о недостаточном государственном воздействии на данных субъектов», — отметили в МФ РК.

Отмечается, что в настоящее время функции государственного органа – регулятора частично КФМ взял на себя (в части принятия уведомления о начале деятельности, разработки правил внутреннего контроля для этих субъектов), «но остается открытым вопрос проведения контрольных мероприятий и составления протоколов с целью применения административных санкций».

«Несмотря на то, что законодательно созданы все необходимые основания для привлечения вышеуказанных субъектов финансового мониторинга к административной ответственности в соответствии со ст. 214 КоАП РК за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ, ни один государственный орган не обладает правом возбуждать дела об административном правонарушении в отношении вышеуказанных субъектов за несоблюдение законодательства в сфере ПОД/ФТ. Также, в связи с отсутствием компетенции у государственных органов, не представляется возможным привлечь к ответственности субъектов финансового мониторинга за нарушение законодательства о разрешениях и уведомлениях, в том числе за не направление уведомления о начале деятельности. Отсутствие должного контроля в целях ПОД/ФТ повышает риски использования данных субъектов или оказания ими содействия в отмывании доходов и финансировании терроризма», — пояснили в минфине.

Концепция вынесена на публичное обсуждение до 19 июля.

Напомним, ранее МИА КазТАГ сообщало о том, что в Казахстане намерены ужесточить законодательство в области борьбы с финансированием терроризма. В МФ РК считают, что усиление мер по противодействию финансированию терроризма позволит снизить уровень угроз совершения актов терроризма, в том числе направленных на объекты, уязвимые в террористическом отношении. Также сообщалось, что в соответствии с законопроектом в Казахстане предлагают немедленно замораживать средства лиц из санкционного списка совета безопасности ООН для нераспространения оружия массового уничтожения. Кроме того, в концепции сказано, что в отношении высокопоставленных чиновников Казахстана и их родных предлагается принимать меры финансового мониторинга.