Астана. 5 июля. КазТАГ – Фонд конфискованного имущества может появиться в Казахстане, сообщается в концепция проекта закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (закон ПОД/ФТ).

«(Поправки направлены на – КазТАГ) создание отдельного фонда конфискованного имущества – механизм, который позволит компетентным органам эффективно управлять и при необходимости распоряжаться имуществом, которое было заморожено, или изъято, или конфисковано», — говорится в представленном в четверг министерством финансов РК документе.

В минфине пояснили, что согласно рекомендациям 4 и 38 группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) страны должны создать механизмы, которые позволят их компетентным органам эффективно управлять и при необходимости распоряжаться имуществом, которое было заморожено, или изъято, или конфисковано, а также требуют от стран создания отдельного фонда конфискованного имущества.

«Эти механизмы должны быть применимы как в контексте внутренних процедур, так и во исполнение запросов от других стран. Странам следует принять такие меры, которые могут потребоваться им для обеспечения раздела конфискованного имущества с другими странами, особенно в тех случаях, когда конфискация является прямым или косвенным результатом скоординированных правоохранительных действий», — добавили в МФ РК.

В ведомстве полагают, что механизмы раздела конфискованного имущества могут быть реализованы путем заключения межведомственных соглашений о разделе конфискованных активов, «подписанию которых должен предшествовать переговорный процесс при участии соответствующего государственного органа». В целях исполнения требований рекомендаций 4 и 38 ФАТФ в минфине предложили определить уполномоченный орган по управлению и распоряжению конфискованным имуществом, а функции по управлению фондом конфискованного имущества и функции оператора соглашений закрепить за соответствующим органом.

«Данный механизм также предполагает: создание и использование баз данных (реестров), содержащих конфискованное имущество, возвращение незаконных вывезенных за рубеж активов; управление сложными активами; возможность повторного использования конфискованных активов на социальные нужды и нужды правоохранительных органов; раздел активов», — заключили в ведомстве.

Концепция вынесена на публичное обсуждение до 19 июля.

Напомним, ранее МИА КазТАГ сообщало о том, что в Казахстане намерены ужесточить законодательство в области борьбы с финансированием терроризма. В МФ РК считают, что усиление мер по противодействию финансированию терроризма позволит снизить уровень угроз совершения актов терроризма, в том числе направленных на объекты, уязвимые в террористическом отношении. Также сообщалось, что в соответствии с законопроектом в Казахстане предлагают немедленно замораживать средства лиц из санкционного списка совета безопасности ООН для нераспространения оружия массового уничтожения. Кроме того, в концепции сказано, что в отношении высокопоставленных чиновников Казахстана и их родных предлагается принимать меры финансового мониторинга. Вместе с тем, в рамках борьбы с терроризмом в стране могут усилить контроль над ломбардами, риелторами и кредитными товариществами.