Астана. 5 июля. КазТАГ – Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, сообщает пресс-служба главы государства.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», направленный на определение организационно-правовых механизмов защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», — сообщили в четверг в Акорде.

Напомним, 21 июня закон был одобрен парламентом РК. В заключении профильного комитета сената отмечалось, что законопроект разработан исходя из необходимости приоритетного обеспечения защиты прав ребенка, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, направленными на обеспечение информационной безопасности детей, в том числе закрепленными в ратифицированной РК конвенции ООН о правах ребенка.

В парламенте пояснили, что задачей проекта закона является введение законодательных гарантий и организационно-правовых механизмов защиты детей от информации, причиняющей вред их физическому и психическому здоровью, нравственному, духовному, психическому, физическому и социальному развитию, в том числе от распространения печатной, аудио- и аудиовизуальной продукции, электронных и компьютерных игр, пропагандирующих насилие и жестокость, порнографию, антиобщественное и правонарушающее поведение.