Въезжающие в ЕС без виз иностранцы будут проходить платную проверку

Алматы. 5 июля. КазТАГ – Въезжающие в Европейский союз (ЕС) без виз иностранцы будут проходить платную проверку, сообщает ТАСС.

«Европарламент (ЕП) одобрил внедрение с 2021 года европейской системы обязательной онлайн-регистрации (ETIAS), по правилам которой граждане стран, имеющих соглашение о безвизовом режиме со странами ЕС, должны будут проходить проверку безопасности и получать соответствующие сертификаты перед путешествием», — сообщили в четверг в ЕП.

Отмечается, что гражданам более чем 60 стран и территорий придется заполнять перед поездкой электронную анкету, указав информацию о себе, о цели поездки и маршруте.

«По итогам проверки, которая обойдется в 7 евро (бесплатно только людям моложе 18 и старше 70 лет), путешественник получит соответствующий сертификат сроком на 3 года. Отдельно потребуется указать всю информацию о привлечении к уголовной и административной ответственности за последние 10 лет», — уточнили в Европарламенте.

Если в досье просителя окажутся преступления, связанные с терроризмом, для него упомянутый временной промежуток составит 20 лет.

«Каждый запрос будет автоматически сверяться со всеми доступными базами данных, в том числе на предмет того, не был ли утерян или украден выездной документ, нет ли ордера на арест в отношении этого человека. Большинство просителей практически мгновенно получат разрешения. Вместе с тем, если заявитель даст положительный ответ на вопрос о криминальном прошлом или подтвердит факт пребывания в горячей точке, его анкета будет проверяться вручную. Специалисты дадут индивидуальную оценку тому, насколько большую угрозу представляет такой человек с точки зрения безопасности, миграционного законодательства или эпидемиологического контроля», — говорится в сообщении.

Резолюция была одобрена в Страсбурге 494 голосами за и 115 против при 30 воздержавшихся. Решение должно получить одобрение совета ЕС и вступит в силу после публикации в официальном журнале ЕС.

Напомним, 17 мая сообщалось, что в ЕС намерены значительно ужесточить процедуру получения шенгенской визы. Отмечалось, что все поданные на визу документы будут сверяться с базами данных криминальной полиции, антитеррористических и миграционных служб. Кроме того, в базу данных впервые хотят включить информацию о долгосрочных визах и видах на жительство неевропейских граждан в странах ЕС для контроля трансграничного перемещения этих лиц. Данные всех запрашивавших шенгенскую визу лиц намерены хранить в единой базе, а пограничным службам и силовым структурам ЕС предоставить упрощенный доступ к информации из визовой базы данных.