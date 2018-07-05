Алматы. 5 июля. КазТАГ — В Алматы со следующего месяца на ряде улиц вводится одностороннее движение, сообщает пресс-служба акима города.

«В Алматы в рамках комплексной схемы организации дорожного движения в границах малого транспортного кольца вводится одностороннее движение транспортных средств на улицах Жамбыла, Карасай батыра, Кабанбай батыра, Богенбай батыра, Гоголя, Макатаева, Муратбаева и Шарипова», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

Уточняется, что одностороннее движение вводится по улице Макатаева от Калдаякова до Муканова в западном направлении. По улице Гоголя от Ауэзова до Калдаякова в восточном направлении.

По улице Богенбай батыра от Калдаякова до Масанчи в западном направлении. По улице Кабанбай батыра от Масанчи до Калдаякова в восточном направлении.

По улице Карасай батыра в западном направлении от Масанчи до Розыбакиева. По улице Жамбыла в восточном направлении от Розыбакиева до Масанчи.

По улице Муратбаева от Райымбека до Шевченко в южном направлении. По улице Шарипова от Абая до Макатаева в северном направлении.

«Данная мера позволит сократить конфликтные точки на 50%, а также снизить транспортную нагрузку на основные магистральные улицы. Ожидается повышение пропускной способности автотранспортных средств за счет увеличения средней скорости на 12 км/ч, а время прохождения участка сократится в среднем на 17%», — поясняет пресс-служба.

При этом на улицах Гоголя, Макатаева и Кабанбай батыра выделяется обособленная полоса для общественного транспорта, тем самым создаются условия для его беспрепятственного движения.

Отмечается, что в целях повышения дорожной безопасности городом взят курс на снижение общего скоростного режима. В связи с этим на вышеуказанных участках максимально разрешенная скорость движения составит 40 км/ч. Новая схема дорожного движения вводится с 5 августа текущего года.

Напомним, что в прошлом году одностороннее движение транспортных средств было введено на улицах Шевченко и Курмангазы.