Атырау. 5 июля. КазТАГ — Представлен новый главный тренер ФК «Атырау», передает корреспондент агентства.

«4 июля официально представлен новый главный тренер ФК «Атырау». Виктор Кумыков известен по работе в карагандинском «Шахтере». Он дважды приводил эту команду к чемпионству. Впервые под его руководством казахстанский клуб пробился в плей-офф Лиги чемпионов и групповой раунд Лиги Европы», — сообщили в пресс-службе ФК «Атырау» в четверг.

Помогать В. Кумыкову в ФК «Атырау» будут тренеры Олег Корниенко и Роман Узденов (обладатель Кубка Казахстана в составе ФК «Атырау» в 2009 году).

Отметим, что ранее в качестве главного тренера В. Кумыков работал в таких командах, как «Спартак Нальчик» (Россия), «Елимай» (Казахстан), «Кайсар» (Казахстан), «Машал» (Узбекистан), «Насаф» (Узбекистан), «Шахтер» (Казахстан), «Ордабасы» (Казахстан) и «Алмалык» (Узбекистан).

Ранее сообщалось, что 1 июля после матча Атырау-Кызылжар, где команды сыграли вничью 0:0, руководство ФК «Атырау» и тренерский штаб покинули пост собственному желанию.