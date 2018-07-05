«Я давно употребляю термин «авторитарная демократия». «Правительство же нам досталось как никогда нерешительное». «Казахстан до сих пор находится в ожидании «новой формации независимости». «Почему сейчас нельзя переходить на латиницу?!»

Сетевой Казахстан 5 июля 2018г.

SAYASAT . ORG . «Итоги первого политсезона: внешняя политика» — Вместе с приближением Дня столицы общественно-политическая жизнь сбавляет обороты до традиционного для этого периода межсезонья. Истеблишмент уходит в отпуска, чтобы набраться сил к осени. Тем более что первый сезон был насыщенным как событий, так и содержательно. В свою очередь «Саясат» совместно с казахстанскими экспертами подводит резюме полугодия, отмечая его главные события. Сегодня мы обратились к промежуточным итогам на внешнеполитическом трек.

TIME . KZ . «Ермухамет Ертысбаев: Талейран был не прав» — На вопросы отвечает Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Республике Беларусь — Вообще, сопоставительный анализ экономик Казахстана, Грузии и Беларуси — это очень интересная тема. Одно очевидно: в каждой постсоветской стране своя модель экономики. Вы сказали “авторитарная Беларусь”, и у читателя может сложиться мнение, что в этой стране нет демократии. Это не так. Ведь что такое авторитарный режим? Это система организации политической власти, строящаяся на безусловном подчинении общества государству. При этом большинство членов общества уверены в правильности такого положения. Я давно употребляю термин “авторитарная демократия”, то есть сильное государство с эффективными исполнительно-распорядительными органами и относительной политической свободой, реальной массовой поддержкой большинства членов общества, ставящих стабильность и поступательное развитие страны выше любых политических рисков. В этом плане Казахстан, Россия и Беларусь имеют схожие моменты, но еще раз повторю: подавляющее большинство народа поддерживают такое положение вещей.

Петр СВОИК – «…Ведь был кабмин бумажный!» — В кабинете министров прошло целое заседание, посвященное ускорению сроков разработки и принятия нормативно-правовых актов (НПА) в рамках нового закона о предпринимательстве. Наверное, в очередной раз переписанное под европейскую моду предпринимательское законодательство хуже не станет, но… сдается мне, не в написании все новых законов, министерских приказов и инструкций дело. Так получилось, что в наше внешне спокойное, но внутренне чрезвычайно напряженное переходное время проблем, требующих быстрых, смелых и точных решений в экономике и социальной сфере, накопилось много. Правительство же нам досталось как никогда нерешительное, фактически отлынивающее от взятия на себя какой-либо ответственности. И именно поэтому развивающее бурную деятельность в бумажном нормотворчестве.

«АЮЛ против ОЮЛ, или Логотип раздора» — В бизнес-сообществе страны назревает нешуточный скандал. Отечественные товаропроизводители жалуются, что у них отбирают право свободно использовать логотип “Сделано в Казахстане”. В редакцию “Времени” обратилась ассоциация юридических лиц (АЮЛ) “Союз обрабатывающей промышленности”, которая на данный момент защищает интересы казахстанских предпринимателей, столкнувшихся с проблемой использования логотипа. Как рассказали нам в Союзе обрабатывающей промышленности, в 2017-м о правах на данный логотип заявило объединение юридических лиц (ОЮЛ) ассоциация товаропроизводителей и предпринимателей “Сделано в Казахстане”. Но вот что самое интересное: в ассоциации заявили, что все предприятия Казахстана, использующие логотип, должны пройти у них обязательную регистрацию и получить членство якобы для того, чтобы защитить товарный знак от желающих ввести потребителей в заблуждение относительно происхождения товара.

EXPRESS — K . KZ . «Переступить порок» — В Казахстане стартовала акция по ужесточению наказания за сексуальное насилие. Сотни женщин по всей стране публикуют в социальных сетях фотографии, на которых призывают к нулевой терпимости к насильникам и сексуальным домогательствам на работе. Инициатором республиканской акции стало движение «НеМолчи», занимающееся защитой подвергшихся изнасилованию женщин и детей.

KAPITAL . KZ . «Что происходит в проблемной тройке банков?» — Июнь стал месяцем углубления кризиса для трех банков второго эшелона — «Банка Астаны», Qazaq Banki и «Эксимбанка», — упомянутых в качестве институтов со слабыми финансовыми показателями самим главой государства. К главным проблемам, которыми в последние месяцы стали кризис ликвидности и сокращение клиентской базы, добавились несоответствие регуляторным требованиям и большое количество различных санкций, причем не только со стороны Нацбанка, но и других контролирующих структур. Этот тренд активно проявлялся и в апреле, и в мае, когда проверяющие, похоже, компенсировали своей активностью то, что выявление и артикулирование проблем произошло на политическом уровне, а не в результате каких-либо рутинных процедур, связанных с банковским надзором.

REZONANS . KZ . «Операция прошла успешно?» — Во вторник, после заседания Правительства, министр национальной экономики Тимур СУЛЕЙМЕНОВ заявил журналистам, что процесс дедолларизации в Казахстане прошел успешно. Увы, но его оптимизм оценили не все. Почему-то многим, после этого заявления, вспомнился старый медицинский анекдот, с ноткой черного юмора: «Операция прошла успешно. Жаль, что пациент об этом так и не узнал».

FORBES . KZ . «Почему казахстанцы не пытаются изменить свою страну, а просто уезжают?» — Политолог Айдар АМРЕБАЕВ назвал пять причин роста миграционной активности граждан республики. — Казахстан до сих пор находится в ожидании «новой формации независимости», — выдвигает первый довод Айдар Амребаев, объясняя: — Речь идёт о том, какой на самом деле будет эта страна? Ведь по большому счёту, мы пока имеем дело с сохраняющимся наследием постсоветскости и только нарождающейся суверенностью в полном смысле этого слова. Число пессимистов и оптимистов пропорционально успешности проводимых реформ государственности, реальной практике экономической модернизации, уверенности людей в своём будущем, доверии народа к власти и её программам.

«Во сколько обходится налогоплательщикам поддержка государственных СМИ» — С быстроразвивающимися технологиями и интернетом, который стал доступен практически каждому жителю страны, государству всё тяжелее держать под контролем информационное поле. Тем не менее попытки остановить поток нежелательного контента и ограничить возможности тех, кто его создаёт, не прекращаются – параллельно с финансированием выпуска «правильных» материалов и лояльных СМИ. Оказалось, что в 2017 соответствующие расходы достигли рекордных 44 млрд тенге. Это на 5,25% больше по сравнению с предыдущим годом.

365 INFO . KZ . «Синофобию в Казахстане раскачивают локальные элиты» — Главная цель подковерных игр — удержать влияние в условиях увеличения присутствия китайских компаний и показать «центру», кто главнее на местах. Синофобия в Казахстане усиливается из года в год и имеет сложный подтекст, считает политолог Султанбек СУЛТАНГАЛИЕВ.

«Правонарушения в вузах обрели массовый характер» — За последние 17 лет в стране подготовлено более 2 млн специалистов с высшим образованием. Из них только 30 процентов устроились по специальности. И ради чего тогда эта борьба за корочки? Эти и другие цифры привел сенатор Мурат БАХТИЯРУЛЫ, пишет казахскоязычный портал Qazaquni.kz.

MATRITCA . KZ . Дастан ЕЛЬДЕСОВ – «Почему сейчас нельзя переходить на латиницу?!» — Социолингвистический анализ показывает нецелесообразность перехода казахского языка на латиницу в настоящее время. Причины: неудачный вариант новой графики, неразвитость лингвистической науки, малое количество носителей классического казахского языка, слабые позиции казахского как государственного языка, отсутствие языковой реформы за годы независимости, низкий уровень языковой компетенции населения и др. Переход казахского языка на латиницу не должен быть самоцелью, даже для приобщения к мировой науке и технологиям – многие страны достигли научного прогресса и экономического расцвета без такого перехода. И политическая конъюнктура не должна мешать развитию языка – прежде всего научный подход к переходу казахского языка на латиницу.

IA — CENTR . RU . Денис КРИВОШЕЕВ – «Почему Комитет гражданской авиации РК блокирует работу центра по подготовке пилотов?» — Сегодня вокруг подготовки пилотов в казахстанском учебном центре академии гражданской авиации разворачивается скандал с участием Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК. Очевидно, что ситуация требует разъяснений. Тем временем, пилоты отечественных авиакомпаний не могут пройти курсы повышения квалификации. Тренажерная подготовка студентов академии не проводится. Учебный центр неоднократно пытался пройти повторную сертификацию. Однако после того, как нарушились все сроки со стороны КГА о направлении комиссии для сертификационного обследования, иностранный инвестор был вынужден забрать воздушные суда и тренажер. Тем временем госпожа АМИРОВА продолжает фактически уничтожать учебное заведение, с недавних пор высказывая мнение, что пилотам высшее образование ни к чему.

KURSIV . KZ . «Мади Мамбетов, глава DSFK: «Мы не намерены ввязываться в информационную войну»» — 19 июня специализированный межрайонный экономический суд Алматы признал единственного акционера AlmaTV компанию Asset Invest банкротом и принял решение о ликвидации данной структуры. Позже AlmaTV заявила о том, что акционер будет оспаривать решение суда, вынесенное в пользу кредитора ТОО «Специальная финансовая компания DSFK». «Къ» встретился с председателем правления DSFK Мади МАМБЕТОВЫМ, который прокомментировал сложившуюся ситуацию.

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