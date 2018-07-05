Алматы. 5 июля. КазТАГ — Президент США Дональд Трамп призвал страны ОПЕК снизить цены на бензин, сообщает «Коммерсант».

«Монополия ОПЕК должна помнить, что цены на бензин растут, а они делают мало, чтобы помочь. Если что, они поднимают цены все выше, в то время как США защищают многих их членов за очень маленькие деньги. Это должно быть двусторонним процессом. Снизьте цены сейчас!» — написал Д. Трамп в Twitter в четверг.

Ранее сообщалось, что Д. Трамп обвинял ОПЕК в манипулировании нефтяным рынком и критиковал за поддержание высоких цен на нефть.