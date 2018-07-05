Регламентировать процедуры в области билетного хозяйства хотят в РК для борьбы с коррупцией в сфере культуры

Астана. 5 июля. КазТАГ – Регламентировать процедуры в области билетного хозяйства хотят в Казахстане для борьбы с коррупцией в сфере культуры, сообщается в концепции к проекту закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры».

«Отсутствие в государственных организациях культуры регламентации процедур в области билетного хозяйства, в том числе порядка изготовления и реализации билетов, предоставления отчетов по проданным билетам может создать потенциальные коррупционные риски. В этой связи, предлагается установить компетенцию уполномоченного органа в области культуры по определению порядка изготовления и реализации билетов, а также предоставления отчетов по проданным билетам», — говорится в представленной в четверг концепции.

В министерстве культуры и спорта РК, которое представило документ, отметили, что исторически сложившаяся и получившая интенсивное развитие за годы независимости инфраструктура отрасли «служит базовой платформой для дальнейшего развития казахстанской культуры».

«Динамика развития инфраструктуры носит стабильный положительный характер. Так, за последние годы на 13% увеличилось количество музеев, учреждений клубного типа и организаций, осуществляющих кинопоказ; на 16,4% возросло количество театров; на 4,6% увеличилось число библиотек. Учитывая, что культурная политика ориентирована на увеличение посещений объектов культуры и в целях равного доступа к организациям культуры необходим системный подход к организации деятельности билетного хозяйства», — сообщили в минкультуры и спорта.

Также в МКС РК отметили, что в сфере деятельности театральных организаций при определении размера авторского вознаграждения за постановку учитываются следующие критерии: объем пьесы, сложность работы, объем работы режиссера – постановщика или художника и сроки выпуска спектакля, популярность постановок в театральном мире, участие и победа спектакля в международных театральных фестивалях.

«Законодательством РК установлены минимальные ставки авторского вознаграждения в случаях, когда практическое осуществление имущественных (исключительных) прав в индивидуальном порядке невозможно в связи с характером произведения или особенностями его использования. При этом, максимальная ставка авторского вознаграждения не определена, что часто вызывают затруднения в процессе установления суммы вознаграждения и в таких случаях не исключается возможность проявления коррупционного риска. В этой связи, предлагается определить максимальные ставки авторского вознаграждения за создание драматических, музыкальных и музыкально-драматических произведений», — сказано в документе.

Концепция законопроекта вынесена на публичное обсуждение до 19 июля.

Напомним, ранее МИА КазТАГ сообщало о том, что концепцией предусмотрено законодательное закрепление порядка формирования Казахстанской национальной электронной библиотеки в рамках реализации задач по переходу к цифровой экономике и улучшения жизни населения за счет цифровых технологий. Также в МКС РК заявили, что поведение некоторых казахстанских артистов неэтично, а профессионализм оставляет желать лучшего, кроме того, в ведомстве указали на низкое качество некоторых музыкальных произведений, транслируемых на радио и телевидении, а также исполняемых на концертах. В связи с этим в минкультуры и спорта предлагают усовершенствовать и упорядочить сферу организации концертной деятельности.