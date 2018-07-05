Астана. 5 июля. КазТАГ — В Казахской национальной академии хореографии открыли музей, сообщается на сайте министерства культуры и спорта РК.

«В преддверии празднования 20-летнего юбилея столицы Республики Казахстан, в рамках государственной программы «Рухани жанғыру» в Казахской национальной академии хореографии состоялось открытие собственного музея. Особыми гостями мероприятия стали вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан Актоты Раимкулова и депутат сената парламента РК Динара Нукетаева», — говорится в сообщении в четверг.

Отмечается, что в экспозиции представлен широкий спектр архивных документов, фото- и видеоматериалов, в которых запечатлена история становления отечественного хореографического искусства. В числе раритетных экспонатов – Книга пожеланий, открытая президентом Республики Казахстан лидером нации Нурсултаном Назарбаевым, Капсула времени, заложенная президентом до 2026 года, а также первые дипломы победителей республиканских и международных олимпиад, конкурсов, фестивалей.

«Церемония открытия была интересна уникальной выставкой фотографий, отражающей жизнь учащихся и педагогов академии от балетных залов до сцены. Среди экспонатов музея особое место занимают подарки, преподнесенные в дар академии», — заключается в сообщении.