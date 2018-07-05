Война Миров. Дональд Трамп чудит на европейском направлении

Вашингтон хотел бы иметь дело с отдельными европейскими государствами, а те все больше консолидируются в Евросоюз

Президент США Дональд Трамп продолжает демонстрировать фантастическое непонимание того, что такое Евросоюз. Европейские источники «слили» в американские СМИ предложение хозяина Белого дома лидеру Франции Эммануэлю Макрону выйти из ЕС в обмен на хороший торговый договор Вашингтона и Парижа. Представить ситуацию, где глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предлагает премьер-министру Канады Джастину Трюдо выйти из НАФТА вряд ли кто-нибудь сможет. Европа и США становятся все более непохожими в своих поведенческих моделях и стратегиях.

Порой складывается впечатление, что у Дональда Трампа страх перед Европейским союзом похож на боязнь кошки перед пылесосом. Любая кошка любит сметану, но нервничает из-за работы пылесоса в квартире, а потому «намекает» хозяйке, что вредную штуку надо бы из дома выбросить. Квартировладелица на такое пойти не может, поскольку польза от пылесоса в объяснениях не нуждается. Так и президент Трамп: против европейских стран как части Запада он ничего не имеет, а корень вреда и непонимания видит в политике Брюсселя как центра Объединенной Европы.

Европейцы не от хорошей жизни пошли по пути полноценной интеграции. В период биполярного мира и Холодной войны (после крушения колониальных империй европейских держав) Европа выпала на периферию мировой иерархии. Однако по мере строительства Евросоюза шаг за шагом Брюссель стал перерастать статус младшего партнера Вашингтона. С отступлением и распадом Советского Союза мощь и влияние Евросоюза стали увеличиваться стремительно.

Фактически президент Трамп предъявляет старушке-Европе к оплате счет за прошлое. Мол, США спасли ее сначала от гитлеровского нацизма, потом от советского коммунизма (попутно подавили и ослабили левые движения в самих государствах «старой» Европы), предоставили план Маршала. Теперь европейцы – по версии Дональда Трампа – должны заплатить за десятилетия процветания под американским крылом своим благодетелям.

Сам «счет» за счастливое прошлое Вашингтоном предъявляется в весьма грубой манере и нахрапом. Европейцы с таким раскладом не согласны в принципе. Там считают, что свое бремя тягот в том же НАТО несли исправно и вместе защищали «цивилизованный» мир от «варваров» с Востока.

США – это Рим современного глобального мира, а Евросоюз – Афины. У них при всех общих чертах так называемого Запада имеются принципиальные различия. Новый Рим сильно милитаризован и уповает на военную силу, Новые Афины действуют в первую очередь через каналы торговли, дипломатии, образования и культуры. В Военном плане европейцам тоже есть что предъявить, но этот компонент традиционно приберегается на самый крайний случай.

Раньше переговоры США и ЕС протекали в таком формате: мы вам продаем такого товара на 25% больше, а в ответ покупаем вашего на 25% больше. Трамп предлагает новую формулу: мы вам продаем на 50% больше, а вашего нам не надо. Как гласит известная криминальная поговорка, наше – это наше, а о вашем мы поговорим.

Исторический опыт показывает, что когда великая держава становится слишком эгоистичной – она в скором времени перестает быть великой. «Наезды» Дональда Трампа естественным образом ускорили европейскую интеграцию. На последнем экстренном саммите ЕС Франция и Германии достигли принципиальной договоренности о создании единого министерства финансов еврозоны. Появлению общего министра финансов прежде сопротивлялась Германия, поскольку данная мера усиливает Евросоюз в качестве единого консолидированного игрока, но ослабляет позиции Берлина как национального государства.

Необходимо иметь в виду, что с 2020 года прекращаются дотации тем странам, которые не перейдут на евро. Поэтому в ближайшей перспективе цементирующие вещи в Евросоюзе должны усилиться. Позиции евро вообще упрочиваются день ото дня. Находящейся в разорванной с США ядерной сделке Иран остается в ней с европейскими государствами и перевел торговлю нефтью на евро да юани. Группа «Русал» российского олигарха Олега Дерипаски тоже теперь все сделки заключает в евро, поскольку из-за вашингтонских санкций долларовое обслуживание для нее проблематично. Тем временем американская валюта из статуса глобальной все больше мигрирует в сторону национальной, «трамповский».

Разумеется, центростремительные тенденции не отменяют центробежные, которые в Евросоюзе получили мощный дополнительный импульс из-за миграционного кризиса последних лет. Но и здесь чаша весов все больше склоняется в сторону общеевропейского решения проблемы, ибо страны-участницы Евросоюза в их современном виде не в состоянии эффективно решать подобные вопросы самостоятельно.

Великобритания вообще оказалась между молотом и наковальней. Она уже как бы не часть Евросоюза, однако и на режим наибольшего благоприятствования со стороны Дональда Трампа ей рассчитывать трудно. Глава Белого дома даже с Канадой, с которой США интегрированы на уровне сиамских близнецов, ухудшил отношения до небывалого состояния за сотню лет. Поэтому Терезе Мей есть повод тревожиться перед встречей с американским президентом, который заглянет в Лондон по пути в Хельсинки, где 16 июля проведет переговоры с Владимиром Путиным. Вот и получается, что с одной стороны «Эйрбас» заявляет о конце авиастроения в Великобритании из-за Брексита, а с другой стороны перспективы на американском рынке для британских товаров больше тревожные, чем туманные. На сегодняшний день президент Трамп Лондон отдельно от Евросоюза не рассматривает.

Европейцы пытаются понять, можно ли с Дональдом Трампом договориться в принципе и ищут поле для компромиссов. Закупить провальные (с точки зрения цена – качество) американские истребители F-35 по линии НАТО они еще могут, а вот спокойно снести увеличившиеся пошлины на свои товары – уже нет. Следует учитывать, что как отдельная страна США в экономическом плане сильнее кого угодно в Европе, но как рынок Европейский союз больше своего американского коллеги. Глобальные Афины пока свою марку хоть и с большим трудом, однако держат, а вот Глобальный Рим все чаще с играемой ролью не справляется и на этой почве срывается.

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