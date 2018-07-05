Астана. 5 июля. КазТАГ – Ужесточить законодательство в области борьбы с финансированием терроризма намерены в Казахстане, сообщается в концепция проекта закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (закон ПОД/ФТ).

«С целью успешного прохождения взаимной оценки ЕАГ (Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма – КазТАГ) в 2020 году РК необходимо устранить на законодательном уровне замечания ЕАГ по ключевой рекомендации 23, полученной в результате предыдущего (первого) раунда оценок, и законодательно закрепить ряд новых стандартов, не имплементированных в национальное законодательство в настоящий момент. Другим основанием для разработки законопроекта является необходимость принятия норм, направленных на борьбу с терроризмом и финансированием терроризма», — говорится в представленном в четверг министерством финансов РК документе.

В МФ РК напомнили, что согласно стратегическому плану развития Казахстана до 2025 года, одной из инициатив является «своевременная разработка и эффективное применение правовых норм, направленных на обеспечение национальной безопасности, в особенности в части оперативного реагирования на вновь возникающие угрозы, в первую очередь в сфере противодействия терроризму и религиозному экстремизму».

«Усиление мер по противодействию финансированию терроризма позволит снизить уровень угроз совершения актов терроризма, в том числе направленных на объекты, уязвимые в террористическом отношении. Также, стратегическим планом развития РК до 2025 года одним из приоритетов определено «Усиление превентивных мер по противодействию коррупции». Обязательства, принятые страной в рамках V раунда мониторинга Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией, относятся к сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и требуют внесения изменений и дополнений в ряд законов и Уголовный Кодекс», — добавили в минфине.

Отмечается, что институтом законодательства министерства юстиции РК подготовлена аналитическая справка по результатам мониторинга закона РК от 28 августа 2009 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«В целом в аналитической справке отмечено, что закон ПОД/ФТ принят с соблюдением конституционных правил; соответствует стратегическим целям государства; и обеспечивает выполнение и реализацию принятых международных обязательств государства в действующем национальном законодательстве. Вместе с тем, в аналитической справке указывается на наличие в законе ПОД/ФТ большого количества излишних бланкетных и отсылочных норм. Исключение излишних подзаконных актов и приведение действующих норм в соответствие с современной правовой технологией также требуют внесения изменений в закон», — сказано в документе.

Концепция вынесена на публичное обсуждение до 19 июля.