Немедленно замораживать средства лиц из санкционного списка ООН для нераспространения ОМУ хотят в РК

Астана. 5 июля. КазТАГ – Немедленно замораживать средства лиц из санкционного списка совета безопасности (СБ) ООН для нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ) хотят в Казахстане, сообщается в концепция проекта закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (закон ПОД/ФТ).

«Поправки в проект закона направлены на принятие мер по замораживанию в отношении лиц, включенных в резолюции СБ ООН по предупреждению, воспрепятствованию и прекращению распространения ОМУ и его финансирования», — говорится в представленном в четверг министерством финансов РК документе.

В ведомстве пояснили, что в соответствии с рекомендацией 7 группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) «странам следует применять целевые финансовые санкции в соответствии с резолюциями СБ ООН, относящимися к предупреждению, воспрепятствованию и прекращению распространения оружия массового уничтожения и его финансирования» (ФРОМУ).

«Эти резолюции требуют от стран безотлагательно заморозить денежные средства или иные активы и обеспечить, чтобы никакие денежные средства и иные активы прямо или опосредованно не предоставлялись физическому или юридическому лицу, установленному СБ ООН непосредственно или на основании данных им полномочий в соответствии с главой VII устава ООН. Реализация Резолюций СБ ООН, относящихся к ФРОМУ требует разработки новых норм законодательства. В целях реализации рекомендации 7 ФАТФ предлагаем на уровне закона предусмотреть компетенцию соответствующего государственного органа по принятию нормативного правового акта по каждой резолюции СБ ООН, относящейся к предупреждению, воспрепятствованию и прекращению ФРОМУ», — уточнили в минфине.

В частности, планируется предусмотреть осуществление мер: по принятию мер по замораживанию (немедленное замораживание денежных средств, других финансовых активов и экономических ресурсов); по пограничному контролю (предотвращение въезда на территорию или транзита через нее физических лиц); по контролю за перемещением товаров (принятие мер для предотвращения прямой или косвенной поставки, продажи или передачи лицам товаров и транспортных средств).

«Угроза распространения ОМУ является очень серьезной и может привести к тяжелым последствиям. Распространение может иметь место в различных формах, но, в конечном итоге, оно включает передачу или экспорт технологий, продуктов, программного обеспечения, услуг или знаний, которые могут использоваться в программах, связанных с разработкой ядерного, химического или биологического оружия, включая системы доставки такого оружия. Если в отношении чувствительных материалов, технологий, услуг или знаний не установлены, не поддерживаются и не реализуются гарантии нераспространения, то они могут стать доступными для физических и юридических лиц, стремящихся получить прибыль от их приобретения и перепродажи, либо быть преднамеренно использованы в программах разработки ОМУ», — пояснили разработчики концепции.

По их словам, такие материалы, технологии, услуги и знания также могут попасть в руки террористов, стремящихся использовать ОМУ для проведения террористических актов.

«Имеются свидетельства того, что террористические организации продолжают попытки заполучить химическое, биологическое, радиологическое и ядерное оружие. В этой связи активизация их усилий в этом направлении вызывает серьезную озабоченность. С учетом этих обстоятельств, финансирование терроризма в части, относящейся к предоставлению финансовой помощи террористическим организациям, стремящимся приобрести и/или разместить химическое, биологическое, радиологическое и ядерное оружие, по своему характеру также способствует распространению ОМУ. Предлагаемый в законопроекте механизм реализации целевых финансовых санкций, относящихся к распространению ОМУ, позволит стране снизить риск финансирования ОМУ и выполнить свои международные обязательства», — заключили в минфине.

Концепция вынесена на публичное обсуждение до 19 июля.

Напомним, ранее МИА КазТАГ сообщало о том, что в Казахстане намерены ужесточить законодательство в области борьбы с финансированием терроризма. В МФ РК считают, что усиление мер по противодействию финансированию терроризма позволит снизить уровень угроз совершения актов терроризма, в том числе направленных на объекты, уязвимые в террористическом отношении.