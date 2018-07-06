Экс-глава секты «Аум Синрике» Асахара по делу об атаке в токийском метро казнен в Японии

Алматы. 6 июля. КазТАГ — Экс-глава секты «Аум Синрике» Секо Асахара по делу об атаке в токийском метро казнен в Японии, сообщает RT.

«Власти Японии привели в исполнение смертный приговор бывшему главе секты «Аум Синрике» С. Асахаре, который обвиняется в причастности к атаке в токийском метро с применением зарина, в результате которой погибли 13 человек», — говорится в сообщении со ссылкой на «Киодо» в пятницу.

Религиозная секта «Аум Синрике» была организована в 1987 году С. Асахарой. Численность секты достигала, по разным данным, от 30 тыс. до 50 тыс. человек, из них более 10 тыс. – в России, где секта пыталась вести активную миссионерскую и экономическую деятельность.

В марте 1995 года сектанты распылили отравляющее вещество зарин в токийском метро, в результате чего 13 человек погибли и 6,3 тыс. получили отравления различной степени тяжести.

Тогда полиция арестовала около 30 руководителей секты, некоторым из них, в том числе С. Асахаре, были вынесены смертные приговоры.