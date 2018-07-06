Президент Кыргызстана поздравил Назарбаева с днем рождения

Алматы. 6 июля. КазТАГ – Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков поздравил президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с днем рождения, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ) со ссылкой на пресс-службу президента КР.

«Ваш богатый профессиональный и жизненный путь является прочной основой Вашей успешной государственной деятельности, пользующейся уважением и неизменной поддержкой народа Казахстана. Под Вашим руководством Республика Казахстан стала полноправным членом мирового сообщества, достойно занимающим свои позиции в системе международных отношений. Убежден, что кыргызско-казахские отношения, основанные на исторических традициях и взаимном уважении, будут и впредь способствовать дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества между нашими братскими странами», — говорится в послании С. Жээнбекова в пятницу.

Также президент Кыргызстана пожелал Н. Назарбаеву крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в реализации намеченных планов.