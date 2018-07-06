Главы государств и правительств поздравляют Назарбаева с 20-летием Астаны и днем рождения

Новости 65 0

Астана. 6 июля. КазТАГ — Главы государств и правительств поздравляют президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 20-летием Астаны и днем рождения, сообщает пресс-служба главы государства.

«В адрес главы государства продолжают поступать телеграммы поздравления глав государств и правительств по случаю 20-летия Астаны и дня рождения», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в пятницу.

В своей поздравительной телеграмме президент Российской Федерации Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем укреплении союзничества и стратегического партнерства между Астаной и Москвой, а также расширении продуктивного взаимодействия Казахстана и России в рамках ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, СНГ и других международных структур.

«Своей деятельностью на посту главы государства Вы снискали заслуженное уважение граждан Казахстана, а также высокий международный авторитет. Сформулированные Вами идеи евразийской интеграции последовательно воплощаются в жизнь, способствуя социально-экономическому развитию наших стран, обеспечению стабильности и безопасности на континенте. Искренне желаю Вам доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов», — говорится в телеграмме В. Путина.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси высоко ценят личный вклад Н. Назарбаева в укрепление белорусско-казахстанских отношений, имеющих стратегический характер.

Города-миллионники, аулы-изгои. Часть 2 Города-миллионники, аулы-изгои. Часть 2
1094

«Ваша созидательная и многогранная деятельность сделала Казахстан сильным и независимым, а конструктивная и дальновидная внешняя политика получила широкое признание на международной арене. Убежден, что углубление двустороннего партнерства будет и далее служить интересам наших дружественных народов, развитию общего евразийского дома», — говорится в телеграмме А. Лукашенко.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в своем письме пожелал главе государства новых успехов во всех начинаниях и устремлениях во благо народа Казахстана.

«Отрадно отметить, что под Вашим мудрым руководством братский Казахстан уверенно достигает больших успехов в социально-экономическом развитии и последовательно укрепляет свой авторитет на международной арене. Убежден, что высокий уровень наших двусторонних отношений будет и впредь служить прочной основой для дальнейшего расширения туркмено-казахстанского стратегического партнерства и межгосударственных связей по всему спектру направлений», — говорится в телеграмме Г. Бердымухамедова.

Президент Республики Армения Армен Саркисян в своей телеграмме отметил, что сложившееся конструктивное взаимодействие между двумя странами позволит существенно обогатить повестку армяно-казахстанского межгосударственного сотрудничества.

«Богатый опыт Вашей государственной деятельности, умение твердо отстаивать интересы Республики Казахстан и решать задачи налаживания широкого международного сотрудничества снискали Вам глубокое уважение и общепризнанный авторитет на международной арене. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов, а народу Казахстана – мира и процветания», — говорится в телеграмме А. Саркисяна.

Города-миллионники, аулы-изгои. Часть 2 Города-миллионники, аулы-изгои. Часть 2
1094

Президент Республики Молдова Игорь Додон поздравил Н. Назарбаева с днем рождения, отметив его вклад в создание и становление Евразийского экономического союза.

«Еще в 90-е годы прошлого века, понимая, как важно странам в сложном современном мире не только сохранить суверенитет и независимость, но и приумножить свой экономический потенциал, Вы предложили в этих целях создать основанное на принципах добровольности и равноправия межгосударственное объединение. Ваша идея была осуществлена созданием Евразийского экономического союза, в котором Республика Молдова получила статус государства-наблюдателя при ЕАЭС», — говорится в телеграмме И. Додона.

Король Испании Фелипе VI направил телеграмму поздравления по случаю 20-летнего юбилея Астаны и дня рождения главы государства.

«Я всегда вспоминаю то гостеприимство, с которым Вы меня приняли в Вашей стране по случаю моего визита на церемонию открытия международной выставки «Астана ЭКСПО-2017». Благодаря этой великолепной возможности я увидел, как Ваша столица превратилась в крупный город с современной инфраструктурой, устремленный в будущее», — говорится в телеграмме Фелипе VI.

Президент Республики Польша Анджей Дуда отметил, что дружественные отношения между Казахстаном и Польшей являются подтверждением плодотворного двустороннего сотрудничества.

Политическая польза ЧМ-2018 для России – очевидна Политическая польза ЧМ-2018 для России – очевидна
2888

«Казахстан остается одним из самых важных партнеров Польши в Центрально-Азиатском регионе. С огромным уважением отношусь к Вашему участию в решении глобальных проблем. Подтверждением этому были инициативы Казахстана при осуществлении председательства в Совете безопасности ООН, в том числе дебаты высокого уровня, в которых я имел честь принимать участие. Я надеюсь, что принятые Вами действия будут способствовать укреплению мира и безопасности в регионе и мире», — говорится в телеграмме А. Дуда.

Президент Республики Сербия Александр Вучич поздравил всех казахстанцев с 20-летием Астаны и пожелал успехов главе государства на его ответственном посту.

«Позвольте выразить восхищение успехом, которого добился Казахстан. Я убежден в том, что благодаря Вашему правильному руководству Вы достигнете всех намеченных целей в рамках таких инициатив, как «Новые возможности развития в условиях Четвертой промышленной революции», «Пять социальных инициатив», «Стратегия «Казахстан-2050». Меня весьма радует тот факт, что благодаря Вашей преданной работе, в основу которой положено Ваше ясное видение, Казахстан развивается так быстро и занимает все более важное место в мире», — говорится в телеграмме А. Вучича.

Президент Республики Болгария Румен Радев выразил удовлетворение развитием межгосударственного диалога как на двусторонней основе, так и в рамках отношений между Европейским союзом и Казахстаном.

«Я уверен, что дружеские отношения между нашими странами и народами продолжат вносить свой вклад в укрепление нашего политического, экономического и культурного сотрудничества во всех областях», — говорится в телеграмме Р. Радева.

Астана не сразу строилась Астана не сразу строилась
2413

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подчеркнул, что за сравнительно недолгий срок со дня обретения независимости Казахстан под руководством Н. Назарбаева выстроил крепкое, развитое, пользующееся высоким международным авторитетом и доверием государство.

«Символом прогресса современного Казахстана, несомненно, является его столица – Астана, которая в эти дни отмечает 20-летие со дня основания. Пользуясь случаем, хочу особо выделить Ваш неоценимый вклад в развитие и укрепление сотрудничества между Грузией и Казахстаном. Выражаю уверенность, что традиция дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между Грузией и Республикой Казахстан будет укрепляться и в будущем», — говорится в телеграмме Г. Маргвелашвили.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в своей телеграмме поздравления особо отмечает личный вклад президента Казахстана в укрепление отношений дружбы, добрососедства и союзничества, связывающих два государства.

«Поступательно развивается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, претворяются в жизнь перспективные совместные проекты в энергетике, промышленности, инфраструктуре, высоких технологиях и других областях. Убежден, что активная партнерская работа по правительственной линии будет способствовать дальнейшему наращиванию практической кооперации и углублению интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза», — говорится в письме Д. Медведева.

Похожие материалы:

  1. Назарбаева по случаю его дня рождения поздравили главы иностранных государств
  2. Назарбаев поздравил казахстанцев с 20-летием Астаны
  3. Конституционный совет признал соответствующим Конституции закон о наделении Назарбаева правом пожизненно возглавлять совбез РК
  4. Президент Узбекистана примет участие в праздновании 20-летия Астаны
  5. С Национальным днем домбры поздравил казахстанцев Назарбаев

Новости партнеров

Загрузка...