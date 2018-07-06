Алматы. 6 июля. КазТАГ – Европейский союз (ЕС) временно ограничит импорт стали для борьбы с резким ростом его ввоза на фоне пошлин США, сообщает РБК.

«Страны ЕС поддержали временные меры по ограничению импорта стали. Европейская комиссия (ЕК) предложила сочетание квот и пошлин для предотвращения резкого увеличения импорта стали на фоне пошлин США. Это предназначено для предотвращения негативных последствий изменения торговых цепочек. На внутреннем рынке ЕС сохранится конкуренция», — сказал представитель ЕК в пятницу.

В Евросоюзе опасаются, что из-за повышения пошлин со стороны США резко увеличится объем поставок в Европу.

«Будет введена квота, размер которой будет равен среднему объему импорта за последние годы. Поставки сверх этой квоты будут облагаться пошлиной в 25%», — отметил источник в Еврокомиссии.

Напомним, ранее страны ЕС единогласно поддержали принятие контрмер против США, решив ввести импортные пошлины на сумму 2,8 млрд евро на американскую продукцию. Пошлины в размере 25% распространяются на продукты питания, виски, табачные изделия, одежду, двигатели внутреннего сгорания, сталь и другую продукцию.

С 1 июня США ввели импортные 25% пошлины на сталь и 10% пошлины на алюминий из Евросоюза, Мексики и Канады.