ЕС временно ограничит импорт стали для борьбы с резким ростом его ввоза на фоне пошлин США

Новости 53 0

Алматы. 6 июля. КазТАГ – Европейский союз (ЕС) временно ограничит импорт стали для борьбы с резким ростом его ввоза на фоне пошлин США, сообщает РБК.

«Страны ЕС поддержали временные меры по ограничению импорта стали. Европейская комиссия (ЕК) предложила сочетание квот и пошлин для предотвращения резкого увеличения импорта стали на фоне пошлин США. Это предназначено для предотвращения негативных последствий изменения торговых цепочек. На внутреннем рынке ЕС сохранится конкуренция», — сказал представитель ЕК в пятницу.

В Евросоюзе опасаются, что из-за повышения пошлин со стороны США резко увеличится объем поставок в Европу.

«Будет введена квота, размер которой будет равен среднему объему импорта за последние годы. Поставки сверх этой квоты будут облагаться пошлиной в 25%», — отметил источник в Еврокомиссии.

Напомним, ранее страны ЕС единогласно поддержали принятие контрмер против США, решив ввести импортные пошлины на сумму 2,8 млрд евро на американскую продукцию. Пошлины в размере 25% распространяются на продукты питания, виски, табачные изделия, одежду, двигатели внутреннего сгорания, сталь и другую продукцию.

СМИ пока ещё вроде живы… СМИ пока ещё вроде живы…
1917

С 1 июня США ввели импортные 25% пошлины на сталь и 10% пошлины на алюминий из Евросоюза, Мексики и Канады.

Похожие материалы:

  1. ЕС утвердил ответные меры на пошлины США
  2. Власти РФ собираются повышать пошлины на автомобили из США
  3. Россия введет ответные импортные пошлины на товары из США
  4. Евросоюз ужесточает правила ввоза и вывоза наличных
  5. Еврокомиссия предупредила США о «негативном влиянии» пошлин на автомобили на ВВП страны

Новости партнеров

Загрузка...