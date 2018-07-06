Астана. 6 июля. КазТАГ — Подростков и родителей с малолетними детьми не пустят в Астане на гала-концерт ко Дню столицы, сообщает официальный интернет-ресурс акима Астаны.

«Департамент внутренних дел Астаны в рамках проведения торжественных мероприятий по случаю 20-летия столицы убедительно просит воздержаться от посещения гала-концерта на территории монумента «Қазақ Елі» лиц, не достигших 16-летнего возраста, и родителей с малолетними детьми. В целях обеспечения личной безопасности и во избежание давки лица данной категории на территорию гала-концерта допускаться не будут», — говорится в сообщении в пятницу.

Также во избежание большого скопления автотранспорта и заторных ситуаций ДВД Астаны рекомендует отдать предпочтение общественному транспорту.

«Столичным акиматом будут организованы специальные рейсовые автобусы для подвоза зрителей на гала-концерт с четырех точек сбора: Дворец «Жастар» по пр. Республики; Дворец спорта «Казахстан» по ул. Кажымукана; парковка Столичного цирка по ул. Кургальжинское шоссе; парковка мечети «Нур Астана» по ул. Достык. Стоимость проезда – Т90, проездные билеты недействительны», — уточняется в сообщении.

Кроме того, работа десяти городских маршрутов, обслуживающих район площади монумента «Қазақ Елі», будет продлена до 02.00 7 июля.

«Вместе с тем, доводим до сведения жителей и гостей столицы, что с 18.00 и до окончания гала-концерта будет ограничено движение (кроме общественного транспорта) по ул. Байтурсынова, от моста М-1 до ул. Аманжолова; по ул. Аманжолова, от ул. Байтурсынова до ул. Нажимеденова; по ул. Нажимеденова, от моста М-3 до ул. Аманжолова; по пр. Тәуелсіздік, от ул. Кошкарбаева до ул. Нажимеденова. Гражданам, планирующим совершить поездки в указанный район, просим заблаговременно прорабатывать свой маршрут с учетом ограничения движения», — подчеркивается в сообщении.

Также сообщается, что рекомендуемые парковочные места личного транспорта определены: по пр. Б. Момышулы парковка Дворца школьников; по пр. Б. Момышулы стоянка ресторана Astana Music Hall; по ул. Достык парковка мечети «Нұр Астана»; по ул. Сарайшық стоянка парка «Жетысу».

«По окончании гала-концерта будет произведен праздничный салют, для лучшего обзора желающие могут посмотреть его с территории Астана триатлон-парка, набережной реки Есиль, Водно-зеленого бульвара», — резюмируется в сообщении.

Напомним, 6 июля казахстанцы празднуют 20-летие Астаны.

Решение о переносе столицы Казахстана из Алматы в Акмолу было принято постановлением Верховного совета РК 6 июля 1994 года, а 10 декабря 1997 года глава государства Н. Назарбаев окончательно утвердил данное решение. 6 мая 1998 года Акмола была переименована в Астану, а уже через 2 месяца – 10 июня состоялась официальная презентация Астаны мировому сообществу в качестве новой столицы Казахстана. День столицы отмечается 6 июля и является государственным праздником.