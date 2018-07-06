Трамп подчеркнул, что сотрудничество между США и Казахстаном стало крепче прежнего

Астана. 6 июля. КазТАГ — Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поздравил президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по случаю 20-летия Астаны и его дня рождения, сообщает пресс-служба главы государства.

«В своем поздравительном письме Д.Трамп выразил удовлетворение сложившимися личными дружескими отношениями, которые укрепились в ходе январской встречи, прошедшей в Белом доме, и подчеркнул, что стратегическое сотрудничество между двумя странами стало крепче прежнего», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Акорды в пятницу.

«По случаю вашего дня рождения желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья. Также от всего сердца поздравляю народ Казахстана с 20-летним юбилеем столицы – Астаны», — говорится в тексте письма.

«Успешное проведение EXPO-2017 продемонстрировало, что под вашим руководством Астана стала динамично развивающимся центром Казахстана и останется неугасаемым достоянием для будущих поколений», — отмечается в поздравительном письме.