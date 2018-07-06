Казахстан призвал мир отметить Международный день действий против ядерных испытаний в Астане

Астана. 6 июля. КазТАГ — Постоянный представитель Казахстана в Вене призвал международное сообщество совместно отметить Международный день действий против ядерных испытаний в Астане, сообщает пресс-служба МИД РК.

«Делегация во главе с постоянным представителем Казахстана при международных организациях в Вене Кайратом Сарыбай приняли участие в 50-й сессии подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ)», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Выступая на сессии, казахстанский постпред пригласил принять участие в Международной конференции молодежной группы и группы видных деятелей ОДВЗЯИ, которая пройдет в Казахстане 29 августа, в день закрытия Семипалатинского ядерного полигона, объявленный Генеральной ассамблеей ООН по инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Международным днем действий против ядерных испытаний, указывает пресс-служба.

«Конференция направлена на реализацию антиядерных инициатив главы государства по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и универсализацию ДВЗЯИ. Ожидается визит исполнительного секретаря ОДВЗЯИ Лассина Зербо и участие таких членов группы видных деятелей ОДВЗЯИ, как бывшие заместители генерального секретаря ООН Джаянта Данапала и Нобуясу Абэ, бывший высокий представитель генерального секретаря ООН по вопросам разоружения Ангела Кейн, экс-министр обороны Великобритании Дес Браун, бывший председатель парламентской Ассамблеи ОБСЕ Кристин Муттонен, а также члены молодежной группы ОДВЗЯИ», — поясняется в сообщении.

По инициативе исполнительного секретаря ОДВЗЯИ Л.Зербо были созданы группа видных деятелей, состоящая из известных политиков и международных экспертов, молодежная группа, в которую вошли представители студенческой молодежи со всего мира, с целью пропаганды скорейшего установления всеобщего запрета на ядерные испытания и оказать влияние на страны, которые до сих пор не подписали и не ратифицировали ДВЗЯИ, резюмирует пресс-служба.