Казахстан представил цифровые инициативы в рамках ЕАЭС

Алматы. 6 июля. КазТАГ — Республика Казахстан представила цифровые инициативы в рамках реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба ЕЭК.

«Казахстанское бизнес-сообщество на круглом столе «Цифровые инициативы Республики Казахстан в рамках реализации цифровой повестки ЕАЭС», который состоялся 4 июля в Астане, презентовало потенциальные инициативы к возможной реализации в рамках цифровой повестки ЕАЭС: «Использование открытых данных», «Открытая цифровая платформа для малого и среднего бизнеса» и «Электронное лицензирование», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие представители органов государственной власти Республики Казахстан, научного и бизнес-сообществ, центров компетенций в области развития цифровой экономики, специалисты ЕЭК.

Открыли встречу член коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян и вице-министр информации и коммуникации Республики Казахстан Дарын Туяков.

«В начале этого года именно в Республике Казахстан на первом цифровом форуме стартовал цикл дискуссий по осуществлению совместных цифровых проектов в рамках реализации цифровой повестки ЕАЭС. Сегодня открыто окно возможностей для каждой из стран Союза, позволяющее осуществить цифровые инициативы в партнерстве друг с другом. И те проекты, которые уже успешно претворяются в жизнь в рамках одного государства, именно сегодня могут быть интересны для ЕАЭС в целом», — указывает пресс-служба.

В свою очередь Д.Туяков подчеркнул, что реализация цифровой повестки Союза – это национальный приоритет Республики Казахстан, который обозначил президент страны Нурсултан Назарбаев.

Выдвинутые ранее инициативы от Казахстана касались сферы агропромышленного комплекса и электронной биржи труда. Новые проекты, предложенные казахстанской стороной, имеют более широкий спектр. Среди них – «Электронное лицензирование». Инициативу представила руководитель проекта Е-лицензирование АО «Национальные информационные технологии» Айнур Майлыбаева. Цели проекта: автоматизация процессов лицензирования, разрешительных документов и обеспечение эффективного, прозрачного механизма информационного взаимодействия между государственными органами – лицензиарами и бизнес-сообществом Казахстана.

Масштабирование инициативы подразумевает использование сервисов в евразийском пространстве. Решить технический вопрос по электронным ID было предложено на базе открывшегося в Астане Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). На примере регистрирующихся в МФЦА компаний можно будет использовать регулятивные «песочницы».

Управляющий директор по ИКТ-услугам АО «Казахтелеком» Бикеш Курмангалиева презентовала еще одну инициативу «Открытая цифровая платформа для малого и среднего бизнеса» (ОЦП). Ее критерии: простота, удобство, быстрота и доступность. Компоненты ОЦП для бизнеса: «единое окно», электронная торговая площадка (В2В), цифровые сервисы. На сегодняшний день услугами портала активно пользуются 400 тыс. предпринимателей и 140 тыс. юридических лиц Казахстана. Технически инициатива готова к масштабированию на пространстве ЕАЭС и интеграции с аналогичными площадками.

Об инициативе «Использование открытых данных» в рамках портала «Открытое правительство» рассказала ведущий специалист АО «Национальные информационные технологии» Газиза Батаева. Ее цель – повышение уровня информированности граждан о ключевых и социально значимых направлениях деятельности государства и предоставление возможности создания новых приложений на основе открытых данных. Проект в рамках «Открытого правительства Казахстана» запущен в 2013 году. На 2 июля было зарегистрировано 2979 наборов данных.

Все представленные казахской стороной инициативы после поступления в Евразийскую экономическую комиссию будут прорабатываться через офис управления цифровыми инициативами, о работе которого рассказала на круглом столе член команды офиса Айнур Жетписова.

«Цифровая среда создает новые возможности для ведения добросовестного бизнеса, помогает расширить пространство сотрудничества. По мнению участников мероприятия, в ситуации, когда все страны Союза запускают национальные цифровые программы, важно обеспечить гармонизацию усилий и интеграцию сервисов всех государств ЕАЭС в этом направлении», — заключается в сообщении.