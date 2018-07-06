Алматы. 6 июля. КазТАГ – Китай заявил о развязывании Вашингтоном крупнейшей в истории торговой войны против Пекина, сообщает «Коммерсант».

«Вашингтон развязал против Пекина крупнейшую в истории экономических отношений торговую войну», — заявили в пятницу в министерстве коммерции КНР.

Вступление в силу с 6 июля в США пошлин в размере $34 млрд на товары из Китая в минкоммерции назвали «образцом торговой гегемонии, наносящим серьезный ущерб производственной и ценовой цепочке в глобальном масштабе».

«Китайская сторона обязалась не наносить удар первой, однако для защиты коренных интересов государства и народа страны вынуждена прибегнуть к ответным мерам», — добавили в китайском торговом ведомстве.

Напомним, в марте президент США Дональд Трамп подписал меморандум, который предполагает введение торговых ограничений против Китая в целях борьбы с его «экономической агрессией».

Позже Вашингтон представил список из 1,3 тыс. китайских товаров, которые предполагалось обложить пошлинами, а Пекин ввел сборы с нескольких сотен видов американской продукции.

19 июня Трамп поручил подготовить перечень китайских товаров на сумму $200 млрд, на которые США введут дополнительные пошлины в 10%, если Пекин продолжит повышать сборы с американской продукции. В общей сложности Вашингтон намерен довести размер пошлин на китайскую продукцию до $450 млрд, а Китай в ответ планирует ввести 25% пошлины на $50 млрд, охватывающие 545 наименований американской продукции.