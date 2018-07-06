Юбилейную медаль «20 лет Астане» вручили Назарбаеву

Астана. 6 июля. КазТАГ – Юбилейную медаль «20 лет Астане» вручили президенту РК Нурсултану Назарбаеву, сообщает пресс-служба главы государства.

«Состоялась встреча по случаю 20-летнего юбилея столицы и дня рождения президента Казахстана. (…) В торжественной обстановке Н. Назарбаеву была вручена юбилейная медаль «20 лет Астане». Присутствующие пожелали президенту Казахстана здоровья, счастья и новых успехов на ответственном посту», — сообщили в пятницу в Акорде.

Отмечается, что с юбилеем столицы и днем рождением главу государства поздравили спикеры сената и мажилиса парламента РК, премьер-министр, государственный секретарь, руководитель администрации президента, руководящий состав администрации президента, председатель правления АО «Самрук-Казына», главы центральных государственных органов и аким г. Астана.