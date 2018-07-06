Назарбаев поблагодарил первостроителей, принявших участие в развитии Астаны

Астана. 6 июля. КазТАГ – Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев побеседовал с первостроителями и поздравил их с 20-летним юбилеем столицы, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент Казахстана выразил благодарность всем лицам, принимавшим участие в строительстве и развитии Астаны.

«Мало, кто верил, что сегодня столица станет такой. Я благодарен всем присутствующим здесь. Я не смог бы это сделать, если бы не ваш великий труд. Ваша заслуга останется в памяти будущих поколений», — сказал Н.Назарбаев.